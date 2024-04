Gossip

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2024

Grande Fratello

Ieri sera Greta Rossetti ha partecipato alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi da sola. Le malelingue del web parlano di presunta crisi con Sergio D’Ottavi.

Greta Rossetti senza Sergio D’Ottavi

Dopo essere stata coinvolta per mesi nel triangolo con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, nella casa del Grande Fratello Greta Rossetti ha ritrovato l’amore. L’ex tentatrice ha infatti fatto la conoscenza di Sergio D’Ottavi, con il quale poco a poco è nato un sentimento puro e sincero. Anche dopo la fine del reality show i due hanno iniziato a mostrarsi insieme sui social, facendo intendere di essere in perfetta sintonia. Tuttavia nelle ultime ore le malelingue del web non hanno perso occasione per tacere e hanno iniziato a parlare di una presunta crisi tra Greta e Sergio. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa sta accadendo.

Tutto è iniziato ieri sera, quando si è svolta la festa di compleanno di Vittorio Menozzi, alla quale hanno partecipato anche diversi ex inquilini del Grande Fratello. A prendere parte alla serata è stata anche la stessa Greta, che si è mostrata sui social proprio insieme al festeggiato. Tuttavia l’ex gieffina è andata alla festa da sola, senza il suo fidanzato, e a quel punto sono iniziati i pettegolezzi.

Alcuni utenti si sono infatti chiesti come mai Sergio D’Ottavi non abbia partecipato alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi insieme a Greta Rossetti e così qualcuno ha iniziato a parlare di presunta crisi. Al momento tuttavia non sappiamo come stanno davvero le cose, ma senza dubbio potrebbero esserci diverse spiegazioni.

Non è da escludere infatti che Sergio avesse già degli impegni prestabiliti. Non va dimenticato in più che all’interno della casa c’erano state piccole tensioni tra D’Ottavi e Menozzi, che pur essendo a oggi superate potrebbero aver portato l’ex gieffino a non prendere parte alla festa di Vittorio. Nelle prossime ore però di certo ne sapremo di più e vi aggiorneremo con tutte le news.