Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

Greta Rossetti ha scoperto ciò che ha detto Beatrice Luzzi su di lei in settimana. Ecco il confronto in diretta

Greta Rossetti ha scoperto ciò che ha affermato sul suo conto Beatrice Luzzi in settimana parlando con Vittorio Menozzi. Ecco la sua reazione in diretta.

La reazione di Greta Rossetti

Durante la puntata del Grande Fratello abbiamo assistito prima al confronto tra Perla Vatiero con Beatrice Luzzi e in seguito di nuovo l’attrice con Vittorio Menozzi e Greta Rossetti. Il conduttore, infatti, ha voluto discutere del loro rapporto, in quanto l’attrice è stata accusata di essere gelosa del legame tra i due ragazzi.

Tuttavia ha smentito e poi è stato mostrato un video in cui si vede mentre parla con il modello della gieffina usando parole molto dure. Nel corso della conversazione ha spiegato perché si è allontanata da lei e la Rossetti ha sentito queste parole per la prima volta:

“Una santarella, per niente proprio. Ti ricordi come si è comportata con te appena entrata? Ti saltava addosso e ti diceva di darle un bacio in bocca. Quella è Greta. Lei è furbissima, sto dicendo che sta fingendo di essere dolce e fragile. Le dà fastidio la nostra amicizia, te la lascio”.

Parlavamo di gelosia tra Beatrice e Vittorio. Potrebbe dipendere dalla sua vicinanza a Perla? #GrandeFratello pic.twitter.com/MJIO9cGXfB — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2024

Tornati in studio Greta Rossetti ha reagito alle parole di Beatrice dimostrando un grande dispiacere: “Ho sempre riposto fiducia in Bea, è l’unica persona che mi è stata vicino e mi ha sempre capito. Sembrava mi volesse bene“. Alla Luzzi, tuttavia, non va giù il fatto che Greta abbia difeso a spada tratta Perla: “Mi sono sentita tradita e ferita“. Poi ha aggiunto:

“Durante la puntata dell’altra volta ha difeso Perla dicendo cose non vere. Mi sono sentita ferita e tradita.

La parte di lei che io ho voluto dimenticare invece è molto attiva. Motivo per cui mi sono arrabbiata con Vittorio, perché non le ha chiesto il motivo del suo voltafaccia verso di me”.

Vedremo se questo confronto avrà effetto positivo sul loro rapporto.