29 Gennaio 2024

Questa sera al Grande Fratello Perla Vatiero ha visto dei video, risalenti a Temptation Island, in cui Mirko ha usato dure parole contro di lei. Ecco la sua reazione a distanza di diversi mesi.

La reazione di Perla Vatiero

Dopo il confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, durante il quale Cesara Buonamici ha dato ragione a quest’ultima, si è parlato anche delle pulizie in casa. La Vatiero è stata accusata spesso di non fare nulla e il conduttore ha voluto affrontare il discorso menzionando delle frasi che Mirko Brunetti ha rivolto a lei la scorsa estate.

Il tutto è avvenuto a Temptation Island e all’epoca aveva affermato: “Non sa fare neanche la lavatrice“. Poi è stato mostrato un video che mostra l’ex gieffino mentre chiacchiera con un altro concorrente del reality estivo:

“Perla fa l’1% di quello che la mamma fa in una settimana. Ma a livello mentale, perché ha avuto i genitori che l’hanno sempre imboccata“.

L’ha definita anche una viziata in quanto non fa mai nulla in casa, ma ai tempi Perla Vatiero si è messa a piangere smentendolo. “Lui sa solo lavorare, la casa l’ho messa a posto io. Ho imparato tutto da sola“. Rivedendo le immagini all’inquilina sono scese altre lacrime e Signorini ha sdrammatizzato: “Ecco Mirko, l’hai fatta piangere“. Brunetti, un po’ dispiaciuto, ha replicato: “No, l’avete fatta piangere voi“.

Alcune dichiarazioni dal passato per Perla, contestuali alla discussione appena avuta con Beatrice…

A distanza di mesi, tuttavia, Perla ha perdonato Mirko: “Era dovuto alla rabbia del momento“. Adesso è chiaro che i rapporti si sono distesi e anche Brunetti ha cambiato idea sul suo conto perché vede una persona diversa e migliore.

Vedremo cosa accadrà tra loro non appena il Grande Fratello terminerà, in quanto molti fan sognano di vederli tornare insieme. Noi vi aggiorneremo nel caso di nuovi sviluppi.