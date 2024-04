NEWS

Greta Rossetti fa un’incursione a sorpresa durante l’intervista di Perla Vatiero e Mirko Brunetti a Verissimo. Le due inquiline parlano del legame nato inaspettatamente all’interno della casa del Grande Fratello.

Greta Rossetti e il suo legame con Perla Vatiero

Un triangolo infinito che ha appassionato (e continua ad appassionare) il pubblico da ormai diversi mesi. Si è conclusa lo scorso lunedì l’edizione numero 17 del Grande Fratello. Il pubblico ha scelto Perla Vatiero come vincitrice di una stagione del reality che è durata ben 197 giorni.

Nel corso della prima intervista televisiva post GF l’influencer e imprenditrice è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante la lunga chiacchierata Perla ha commentato il suo percorso all’interno del reality. Al suo fianco, per gran parte dell’incontro, c’è stato anche Mirko Brunetti.

Una storia, la loro, che ha fatto innamorare tanti telespettatori. Nata televisivamente con l’ultima edizione di Temptation Island, Mirko e Perla si sono ritrovati all’interno del reality di Canale 5 e sono pronti adesso a viversi il loro amore lontano dalle telecamere. Protagonista importante di questa favola è stata senza ombra di dubbio Greta Rossetti.

Entrata nella casa più spiata d’Italia con lo scopo di portare un po’ di pepe tra la coppia, Greta ha instaurato a sorpresa un’amicizia speciale con Perla (fidanzata del suo ex). “Devo dire che ci abbiamo messo un po’. Il nostro legame non è cresciuto da un giorno all’altro. Giorno dopo giorno siamo riuscite ad aprire argomenti che sapevamo che avrebbero potuto toccarci“, ha spiegato la Vatiero.

“Inaspettata è la parola che descrive tutto questo – ha aggiunto la Rossetti – È stato difficile, per lei soprattutto, però giorno dopo giorno conoscendoci e raccontandoci la nostra storia ci ha unito. Perla al Grande Fratello è stata la mia forza. In quei momenti dove non riuscivo a tirar fuori la grinta e il carattere mi ha aiutata lei“.

Brunetti è apparso, soprattutto all’inizio, alquanto teso per questa incursione inaspettata della sua ex frequentazione. Si è accorta della tensione sul suo volto anche Silvia Toffanin, la quale ha esortato l’inquilino a sciogliersi. “Mirko da uomo maturo, non essere teso“, sono le parole della conduttrice.

“Nell’ultima intervista che abbiamo fatto io ho detto proprio questo. Io dico grazie a Greta, perché io e lei ci siamo dati l’uno per l’altro. Poi abbiamo sbagliato la forma, quello l’abbiamo capito strada facendo. Ma alla fine nel nostro percorso ci siamo aiutati“, ha risposto con onestà Mirko.

“Sono d’accordo con il suo pensiero. Grazie a queste esperienze, staccandoci totalmente, siamo cresciuti e abbiamo capito ancora di più quanto ci amiamo“, ha aggiunto Perla.