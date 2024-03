NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Marzo 2024

Grande Fratello

Questa sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, Greta Rossetti ha ricevuto una bella sorpresa dalla mamma. Quest’ultima però ha inaspettatamente rimproverato sua figlia.

Sorpresa per Greta Rossetti

Anche stasera non mancano le emozioni al Grande Fratello. Dopo aver scoperto la data della finale, che ci sarà lunedì 25 marzo, protagonista della diretta è stata Greta Rossetti. Come sappiamo in queste ore tra l’ex tentatrice e Sergio D’Ottavi è scoppiata la passione. Stasera intanto per la gieffina è arrivata una bellissima sorpresa. Greta ha infatti avuto l’opportunità di incontrare sua mamma, alla quale è da sempre molto legata. Dopo un primo emozionante momento però a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato.

Marcella Bonifacio ha infatti avuto modo di conoscere anche Sergio, sul quale di recente non aveva speso belle parole. In diretta così D’Ottavi ha scoperto le dichiarazioni della madre di Greta sul suo conto e ha così replicato con pacatezza. Poco dopo a prendere le parti dello chef è stata la stessa Rossetti, che ha spiegato a sua mamma come Sergio l’abbia sempre aiutata in diversi momenti difficili. A quel punto qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Marcella ha infatti rimproverato Greta Rossetti, affermando: “Quando avrai dei figli cosa racconterai? Che hai fatto due reality e in entrambi hai perso la testa? Se vai a L’Isola dei Famosi incontri un’altra persona?”. Non è tardata la replica della gieffina, che tenendo testa a sua mamma ha dichiarato: “Non mi interessa. Fuori possono dire quello che vogliono. Se sento delle emozioni di pancia me le vivo. Tu ti devi fidare di me”.

Sui social nel mentre gli utenti hanno commentato l’accaduto e i fan di Greta e del reality show si sono letteralmente divisi.