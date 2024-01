Al GF Albania si torna a parlare di Varrese (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip albanese si torna a parlare del nostro GF. Questo perché da quando Heidi Baci ha deciso di intraprendere questa nuova avventura si è spesso ricordato di quella passata.

Heidi, al GF si torna a parlare di Varrese

In diverse occasioni come vi abbiamo raccontato Heidi Baci e il conduttore del GF Vip albanese hanno citato Alfonso Signorini e il nostro GF. Ma anche Massimiliano Varrese è stato spesso tirato in ballo dalla ragazza, la quale ha raccontato la sua versione dei fatti circa quanto accaduto con lui nel nostro programma.

Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip albanese è intervenuta la giornalista Sonila Meço. L’ospite in studio ha strigliato la produzione ed è proprio qui che ha fatto un parallelismo con quanto accaduto insieme a Varrese.

Nel reality albanese Heidi è stata avvicinata a Meriton. Lei l’ha però allontanato e lui pare si sia scagliato contro di lei. Ora invece la vediamo accostata a un altro concorrente di nome Romeo. Da qui deriva la critica della giornalista. In ogni caso Sonila Meço ha fatto una critica sostenendo che la Baci l’avrebbero dipinta come una ragazza destinata a vivere per forza una relazione amorosa al Grande Fratello. Da qui il parallelismo:

“Lei ha già dovuto affrontare una situazione simile in Italia e non ha mai avuto esperienze televisive prima. Purtroppo le è capitato un personaggio difficile e complesso, il che avrebbe richiesto un’analisi approfondita da parte di psicologi, anziché semplici opinionisti televisivi. Al fine di fornire una spiegazione più esaustiva di quanto successo al GF”.

Per tale ragione quindi la giornalista trova ingiusto che si parli di Heidi solo in questi termini e non come una ragazza dolce, colta e intelligente e in grado di farsi conoscere anche per altro.

“(…) Se quello che ci interessa di lei è il suo legame con i maschi e la reazione dei suoi familiari, la cosa dovrebbe preoccuparci”. Secondo la giornalista quindi si dovrebbe dare un’altra impostazione e mostrare altri lati della ragazza. Infine sempre l’ospite in studio ha dichiarato che per quanto il pubblico voglia vedere Heidi e altri concorrenti impegnati in relazioni, secondo lei il GF non dovrebbe soddisfare le aspettative del pubblico.

Questo perché si tratta di un esperimento sociale, dove le dinamiche si creano grazie all’isolamento forzato. Quindi ha trovato ingiusto che anche ai familiari di Heidi si parli di Romeo quasi come se facesse già parte della famiglia.

Finalmente un momento di giustizia per Heidi che viene tutelata in televisione sulla questione che riguarda Massimiliano. Finalmente qualcuno che ha il coraggio di sfidare apertamente la produzione di questo programma. 👏🏻#GrandeFratello #bbvipal #bbvipalheidiit #Heidi pic.twitter.com/9mfyxZnSmR — Kingo (@Kingoticx) January 28, 2024

Ma c’è da fare una precisazione: in Italia a parte la vicinanza a Varrese, Heidi Baci ha fatto parlare di sé anche per altre dinamiche interne. Pensiamo alle liti con Anita così come per l’amicizia con Beatrice e Vittorio.