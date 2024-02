Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Febbraio 2024

Grande Fratello

Il web ha accusato Greta Rossetti di essere a conoscenza di una sorpresa che riceverà da parte della nonna questa sera al Grande Fratello.

L’accusa verso Greta Rossetti

Quest’oggi abbiamo parlato di un fatto che ha coinvolto Sergio D’Ottavi mentre stava giocando con Greta Rossetti. Il concorrente del Grande Fratello è stato accusato dal web di aver detto una bestemmia, ma altri lo hanno difeso affermando che non si sente bene l’audio e che si è fermato prima di completare la frase.

Ieri, invece, i ruoli erano invertiti e a fare una gaffe è stata proprio Greta. I due gieffini si trovavano in giardino a prendere un po’ di sole e rilassarsi. Nel video qui sotto li vediamo soli e a un certo punto la Rossetti si gira verso Sergio che le ha appena chiesto “domani c’è la puntata, no?“. Lei annuisce e poi sembra dire: “Rivedo la nonna“. Poi l’amico esclama: “Vado a cena con lei“.

Vabbe ma sanno tutto lol pic.twitter.com/hA7h6webF7 — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) February 20, 2024

Qualcuno ha ipotizzato che D’Ottavi abbia risposto così perché è sicuro di essere eliminato e di conseguenza potrebbe conoscere la signora. Ma ciò che ha sollevato la polemica è il fatto che Greta Rossetti sembra sapere cosa accadrà nell’appuntamento di questa sera del Grande Fratello. Anche in questo caso, però, non si capiscono molto bene le sue parole e potrebbe trattarsi di una casualità.

In molti tuttavia ne sono convinti e accusano il programma di non essere più quello di un tempo, ma di pilotare troppo ciò che accade. Ovviamente si tratta solo di ipotesi, anche se effettivamente dalle anticipazioni sappiamo già per certo che la nonna di Greta apparirà in puntata.

Nell’attesa di vedere questo emozionante momento possiamo aggiungere che ci sarà anche un confronto tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni ma anche il rapporto di Federico Massaro con gli altri inquilini. Appuntamento questa sera solo su Canale 5.