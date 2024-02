Anticipazioni GF del 21 febbraio, le news sul Grande Fratello

NEWS

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2024

Grande Fratello

Cosa succederà al GF e chi sarà eliminato secondo i sondaggi? Vediamo insieme quali sono le news e anticipazioni del Grande Fratello in vista della puntata del 21 febbraio e in onda stasera su Canale 5.

Anticipazione Grande Fratello

Cosa è accaduto nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello dopo la puntata di lunedì 19 febbraio? Sebbene sia passato poco tempo c’è comunque della carne al fuoco.

Secondo le anticipazioni del Grande Fratello si parlerà del ritorno di Giuseppe nella Casa dopo il malore che l’ha costretto di allontanarsi dal programma. Non sono mancate le reazioni dei suoi compagni, tra cui alcune inaspettate probabilmente come Anita e Marco.

Dopo la puntata di lunedì e le tante nomination ricevute (anche da coloro che si sono sempre professati amici), Federico è crollato in una crisi profonda. Qualcuno dei suoi compagni ha cercato di tirarlo un po’ su di morale. Stasera potrebbe essere quindi analizzato il rapporto tra lui e i suoi compagni.

Altro argomento di interesse stando alle anticipazioni del Grande Fratello dovrebbe essere anche il confronto tra Beatrice e Marco, ancora distanti dopo la gita fuori porta. Lei si aspettava delle scuse che non sono arrivate e non sono mancate varie considerazioni.

Tema della puntata potrebbe essere ancora una volta Simona e il rapporto con alcuni coinquilini. In particolare non tutti sembrano aver digerito una parodia che Rosy ha fatto sul suo conto durante le nomination.

Questo e molto altro stasera nella puntata del Grande Fratello!

News ultim’ora concorrenti: anticipazioni Grande Fratello 2023

Tra le altre news e anticipazioni del Grande Fratello in vista della puntata di stasera dovrebbero vedere anche un nuovo confronto tra i Paoleti. Questo perché a quanto pare Letizia e Paolo si sono resi protagonisti di qualche attrito nelle ultime ore.

Sorpresa gradita la riceverà invece Greta da parte dei suoi nonni, ai quali è molto legata.

Non mancherà ovviamente anche il risultato del televoto del pubblico che sancirà il nuovo eliminato dalla Casa del GF.

Anticipazioni Grande Fratello e percentuali sondaggi

Ma andiamo oltre alle anticipazioni e news del Grande Fratello.

Ultim’ora dei sondaggi del Grande Fratello o meglio dei risultati realizzati da Novella2000.it delineano un po’ quello che potrebbe essere il sentiment del pubblico in vista della puntata di stasera.

Al televoto Beatrice, Federico, Marco, Sergio e Stefano. Tra loro uno sarà eliminato e costretto così a tornare a Casa. Secondo i sondaggi ad avere la meglio è Beatrice con il 63% dei voti. Alle sue spalle Marco e Federico, rispettivamente con il 12% e 10%. Infine Stefano ha raccolto l’8% di preferenze, mentre Sergio il 7%.

Da precisare che solo il televoto ufficiale di stasera ci confermerà o meno se il responso vedrà l’eliminazione di Sergio dalla Casa.

Per sancire invece chi è il preferito della settimana dobbiamo attendere lunedì prossimo, quando scopriremo i risultati. QUI per votare il concorrente.

La puntata del Grande Fratello a che ora inizia stasera?

Per rispondere a questa domanda vi diciamo che il Grande Fratello ha inizio intorno alle 21:35 su Canale 5. Nei primi minuti di puntata Alfonso Signorini annuncia le anticipazioni del Grande Fratello per poi dare il via alla serata.

Quando e dove va in onda il Grande Fratello

Dove e quando va in onda il Grande Fratello e dove si può vedere? Il programma per questa e anche per la prossima settimana dovrebbe continuare ad andare in onda il lunedì e il mercoledì in prime time su Canale 5.

Il programma è possibile vederlo su Mediaset Extra, sulla piattaforma di Mediaset Infinity (sito, app e smart TV) e sul sito ufficiale del GF. La live ogni giorno ha inizio alle 09:00 e si conclude alle 02:00. Mentre quando va in onda la puntata prosegue fino alle 03:00.

Per non perderci proprio nulla, in onda quotidianamente possiamo seguire le strisce quotidiane, visibili su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Dal lunedì al venerdì: alle 10:57 su Canale 5; 11:50 su Rete 4; 12:15 e alle 13:00 su Italia 1. Ma anche alle 13:40 su Canale 5; 18:15 su Italia 1; 18:50 su Rete 4. Il sabato e la domenica il Grande Fratello possiamo vederlo alle 12:20 e alle 18:15 su Italia 1 e alle 11:50 e 18:50 su Rete 4.

Grande Fratello, chi sono i concorrenti

Prima di concludere facciamo anche un recap dei concorrenti ancora in gioco nella Casa più spiata d’Italia. Qui di seguito l’elenco delle donne: Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Perla Vatiero, Rosy Chin e Simona Tagli.

Mentre invece tra gli uomini che ancora sono in gioco ricordiamo i seguenti protagonisti: Alessio Falsone, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele.

Ovviamente dalla Casa del Grande Fratello da settembre a oggi ci sono state anche delle eliminazioni. Nell’ordine ricordiamo: Claudio Roma, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli. Poi ancora ci sono: Samira Lui, Valentina Modini, Giselda Torresan, Jill Cooper, Angelica Baraldi, Mirko Brunetti e Sara Ricci. Rosanna Fratello, Monia La Ferrera. L’ultimo eliminato è Vittorio Menozzi.

In questi mesi di percorso si sono registrati anche dei ritiri nel programma: Heidi Baci (oggi al GF Vip 3 in Albania), Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Alex Schwazer e infine Marina Fiordaliso.

Concludiamo così le anticipazioni del Grande Fratello per la serata del 21 febbraio. Ricordiamo ancora la nuova puntata del GF alle 21:35 su Canale 5!