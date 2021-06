1 Guenda Goria e il suo fidanzato a Temptation?

È tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island. Il reality delle tentazioni tornerà a tenerci compagnia su Canale 5 per alcune settimane e a fine mese conosceremo meglio le coppie che faranno parte del programma. Al momento non ci sono grandi informazioni a riguardo, ma la neo coppia (davvero molto bella aggiungiamo) formata da Guenda Goria e Mirko Gancitano pare si sia appena proposta di partecipare.

Come riportato da Biccy, Guenda e Mirko, che da alcune settimane hanno ufficializzato la loro storia d’amore, sarebbero ben disposti a mettersi alla prova in una trasmissione ricca di insidie come Temptation. A parlare di questo è stata proprio la coppia durante un’intervista a RTL 102.5, rilasciata a Francesco Fredella.

Sia l’ex gieffina che il suo fidanzato hanno ammesso che non gli dispiacerebbe entrare a far parte del cast di Temptation Island. La prima a parlare di questo è stata la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta. Ecco cos’ha detto all’emittente radiofonica:

“Certo, io parteciperei a Temptation Island. Sono aperta, figurati, pronta, dopo il Grande Fratello Vip“

Si legge sul sito. Guenda Goria, sebbene sia uscita anzitempo e contro ogni aspettativa dal programma di Alfonso Signorini, è stata comunque una delle grandi protagoniste. Ma leggiamo quanto dichiarato dall’attrice:

“Sarei aperta ad un’esperienza come questa. Questi reality sono delle bellissime prove di vita, quindi sì. Però il problema sarebbe Mirko che mi chiederebbe un falò dopo cinque minuti. Lui dice che è il contrario? No, lui è gelosissimo. Ha anche una gelosia retroattiva nei confronti dei mie ex”.

Ha raccontato a RTL 102.5. Ma cosa ne pensa il videomaker di questo? Andiamo a vedere come ha risposto il fidanzato di Guenda Goria…