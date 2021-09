1 Le parole di Guenda Goria dopo il ricovero

Guenda Goria, che di recente abbiamo visto protagonista dell’ultima edizione del GF Vip insieme a sua madre Maria Teresa Ruta, si trova attualmente ricoverata presso l’Ospedale San Raffaele. Nelle prossime ore l’attrice dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

Come raccontato sui social, Guenda Goria ha ricevuto la chiamata dalla clinica poco prima del suo debutto a teatro. Ma leggiamo le sue dichiarazioni:

«È arrivato il giorno del mio ricovero. Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ansia. Non ero certa di voler condividere questo momento ma credo che parlarvi della malattia possa essere d’ aiuto a tante donne. Io soffro di ENDOMETRIOSI.»

Ha scritto Guenda Goria nel lungo post, spiegando successivamente in cosa consiste questa malattia:

«È una patologia che colpisce tantissime donne (1 su 10 circa) e che che troppo spesso non viene diagnosticata. Si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza siano cose normali. In realtà non è così. Tantissime donne soffrono di endometriosi senza saperlo».

E ancora Guenda Goria ha aggiunto:

«Può colpire molti organi e avere compromettere gravemente la salute e per chi ne soffre, il rischio di infertilità, è molto alto. Avere un figlio è davvero difficile anche se non impossibile.

L’ endometriosi è fortemente invalidante e non c’è cura. Bisogna imparare a conviverci. A me ha insegnato a godermi i momenti più belli. Quante vite possiamo vivere? Domani sarà un po’ come il primo giorno di scuola per me. Pensatemi! Vi abbraccio.»

Ha scritto Guenda in queste ore su Instagram. Al suo fianco il fidanzato Mirko Gancitano che, ormai da qualche tempo, fa parte della sua vita e si sta prendendo cura di lei. Noi di Novella 2000 e Novella2000.it mandiamo un abbraccio forte a Guenda Goria.