Guendaliana e Lory litigano violentemente durante la pubblicità de L’isola: spunta un video inedito

1 Litigio in pubblicità tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo

La puntata di ieri dell’Isola dei famosi è stata bella movimentata. Tutto merito (o colpa) di Lory Del Santo che era ospite in studio dopo l’eliminazione. Non sono mancati i litigi, i battibecchi e i colpi di scena. Ma è successo anche qualcosa che non è andato in onda. A raccontare tutto è stata Guendalina Tavassi.

Infatti durante la pubblicità le due ex naufraghe hanno discusso animatamente e sono volate parole grosse. Ma, secondo il racconto della Tavassi, sarebbe stata proprio la Del Santo a voler litigare come se fosse ancora in gioco nel reality. Proprio la nota influencer ha raccontato l’accaduto nelle sue storie Instagram. Ecco cosa ha detto:

“La cosa più divertente di questa puntata è stata Lory che durante la pubblicità continuava a pensare di essere sull’Isola senza nomination. Perché se no l’avrei nominata stasera. E alla fine che ha fatto? Mi ha pure mandata aff*****o”.

Per dimostrare quanto raccontato, Guendalina ha anche pubblicato un video giranto dal suo compagno Federico Perna durante questa discussione:

Il litigio in pubblicità tra Guendalina e Lory pic.twitter.com/zIdCyYSDIA — disagiotv (@disagio_tv) June 14, 2022

Guendalina Tavassi ha poi continuato facendo dell’ironia su Lory Del Santo e il suo aver cacciato di casa il fidanzato Marco Cucolo. Inoltre ha citato i famosi commenti apparsi sotto un suo post Instagram poi cancellato. L’infleuncer ha infatti detto ridendo: “Comunque stasera era Lory Dello Sfratto, perché ha sfrattato da casa Marco Cucolo, poverello. Doveva fare un po’ di copia e incolla dei complimenti a Marco Cucolo e invece…”

Ma vediamo cosa era successo tra le due in puntata…