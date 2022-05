Guandalina Tavassi lascia l’Isola dei famosi

Questa sera è stata una puntata di decisioni per i naufraghi de L’Isola dei famosi. Poiché la messa in onda è stata allungata di un mese (la finale ci sarà il 27 giugno), i concorrenti sono stati chiamati a scegliere se restare in Honduras o tornare in Italia. Perché proprio oggi? Perché oggi è il giorno in cui, in origine secondo la programmazione Mediaset, sarebbe dovuta andara in onda l’ultima puntata. E ciò che ha scelto di fare Guendalina Tavassi ha davvero spiazzato.

Il primo a scegliere di andarsene è stato Alessandro Ippoliti, figlio di Carmen Di Pietro. La sua decisione ha sorpreso tutti e infatti hanno cercato di convicerlo a cambiare idea. Ma non è servito a nulla, lui ha fatto questa scelta per motivi di studi legati all’Università.

Nella seconda parte della puntata hanno dato la sua risposta altri dei naufraghi arrivati all’inizio di questa edizione del reality. E tra questi ci sono anche i fratelli Tavassi. Se Edoardo ha scelto di restare, Guendalina ha invece scelto di andarsene. Questa cosa ha sconvolto davvero tanto, poiché lei è davvero forte e molto amata dal pubblico.

Guendalina ha scelto di abbandonare il gioco: “Il mio cuore rimarrebbe qui ma i miei bambini mi stanno aspettando”. Confermerà la sua scelta? #Isola pic.twitter.com/eBi09eoMMj — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 23, 2022

Nel motivare la sua scelta, Guendalina ha detto che deve tornare dai suoi figli e vuole essere presente al diciottesimo della figlia Gaia. Ha avuto la possibilità di parlare col padre che ha cercato di convincerla a rimanere in gioco, ma lei non ne ha voluto sapere. Tra l’altro ha fatto anche capire che ci sono altri motivi, oltre ai figli, per cui ha preso questa decisione. Si tratta di motivi che non può spiegare in pubblico.

Edoardo ha confermato che la sorella deve per forza tornare in Italia, nonostante lui vorrebbe il contrario. Quindi le motivazioni sono davvero importanti. Guendalina Tavassi ha quindi annunciato a tutti di aver scelto di lasciare L’Isola dei famosi. Inutile dire che Edoardo è scoppiato a piangere.

