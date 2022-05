Le accuse a Guendalina Tavassi

Animi accesissimi questa settimana a L’Isola dei Famosi. In questi giorni il gruppo si è sempre più diviso e non sono mancate delle discussioni. Nonostante non ci siano più le Tribù troviamo una fazione guidata da Guendalina Tavassi, dall’altra quella dei coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni. Ecco un piccolo assaggio…

L'unione non ha fatto la forza, i naufraghi non riescono proprio a sentirsi un unico gruppo e l'esistenza di due fazioni è ormai evidente! 💥 #Isola pic.twitter.com/rWtgfpkFhA — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2022

Una scissione che ha portato Ilary Blasi ad affrontare l’argomento direttamente in puntata. E anche qui sono volate accuse reciproche tra Guendalina Tavassi, leader dell’intero gruppo e i Russo. Come potete vedere dalla clip ci sono state diverse accuse tra le parti e i naufraghi, a un certo punto, sono stati anche ripresi dalla conduttrice per il linguaggio troppo colorito utilizzato da alcuni di loro.

Gli animi tra Guendalina e i Russo non si sono mai placati 🔥 #Isola pic.twitter.com/9Ipeak4Z6D — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 2, 2022

Tutto sarebbe cominciato da Blind, i Russo ed Estefania che credono come Nicolas faccia il doppio gioco con Guendalina. A un certo punto, però, è emersa un’accusa precisa nei confronti di Guendalina Tavassi. È stata riportata, infatti, una frase che avrebbe detto Nicolas Vaporidis e che vedrebbe la naufraga aver nascosto del cibo, come accaduto precedentemente con delle pizzette. In questo caso, però, si fa riferimento a del kebab. Secondo quanto detto da alcuni concorrenti, infatti, la Tavassi avrebbe rovistato nella spazzatura per recuperare quanto rimasto della pietanza e lo avrebbe nascosto nelle mutandine del costume.

A spiegare l’accaduto Vladimir in studio: “Quando si va nella Palapa magari dei tecnici possono aver lasciato del cibo e degli avanzi, dunque Guendalina potrebbe aver preso questo”.

in che senso guenda rovista nella spazzatura e si è fregata un kebab che ha nascosto nelle mutandine QUESTA DONNA #isola pic.twitter.com/A9nXQ9YTm4 — BagnoTrash (@bagnotrash) May 2, 2022

(QUI IL VIDEO COMPLETO DELL’ACCADUTO) Insomma non c’è proprio pace a L’Isola dei Famosi!

Novella 2000 © riproduzione riservata.