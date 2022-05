1 Problemi medici per Guendalina Tavassi

L’Isola dei Famosi a volte può causare qualche problema ai concorrenti. Possiamo, per esempio citare Patrizia Bonetti, la quale è rimasta scottata dalla Prova del Fuoco e ha dovuto lasciare quasi subito il reality. In questi giorni, invece, è stato il turno di Blind e Guendalina Tavassi. Del primo lo sappiamo ormai da qualche giorno. Già In una delle ultime diretta Ilary aveva chiesto ad Alvin come stesse il cantante:

Due piccoli aggiornamenti per quanto riguarda le ultimissime dall’Honduras. Non potete vedere Blind schierato insieme agli altri naufraghi perché da ieri è nella nostra infermeria. Dovuto a una piccola infezione cutanea. Niente di che e di grave, ma è stata una scelta dei medici e dello staff. Meglio tenerlo lontano dal sole e dall’acqua salata. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’ho anche incontrato ieri ed era dispiaciuto per non poterci essere.

Si tratta di una novità, invece, quella di Guendalina Tavassi. Nel daytime di ieri, infatti, in sovraimpressione è apparsa la scritta che lei e Blind sono momentaneamente assenti dalla spiaggia per alcuni accertamenti medici. Se sappiamo cosa sta affliggendo l’ex concorrente di X Factor, la storia è diversa per la sorella di Edoardo Tavassi. Su di lei, almeno per ora, non sono trapelate notizie ufficiali. L’unico a parlare è stato il fidanzato Federico Perna.

Dopo la sorpresa fatta dalla compagna in Honduras, adesso è tornato in Italia. Come rivela anche Fanpage, sul suo profilo Instagram ha risposto a una domanda di un fan proprio in merito alla salute di Guendalina. Lui ha risposto di essere stato contattato dalla produzione e ha dichiarato che non si tratta di niente di preoccupante: “Sono stato avvisato ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda“.

Siamo sicuri che molto presto Guendalina Tavassi tornerà in mezzo agli altri riprendendo anche i litigi con alcuni di loro…