Damiano dei Maneskin con le stampelle, a rischio l’esibizione alla finale dell’Eurovision

Infortunio per Damiano dei Maneskin

Nella perfezione dello spettacolo all’Eurovision Song Contest 2022 non mancano però gli imprevisti. E sul web c’è già chi fa gli scongiuri. Sì perché dopo la positività al Covid per un membro de Il Volo (solo saliti sul palco solo in due ieri sera) ora arriva un’altra grana. E questa volta sono coinvolti i Maneskin, in particolare Damiano David.

I vincitori della scorsa edizione del contest musicale, che hanno permesso quindi di avere l’Eurovision in Italia quest’anno, saliranno sul palco domani sera. Nel corso della finale, infatti, si dovranno esibire e quindi oggi era prevista la loro presenza alle prove generali. Ma così non è stato. Il motivo è un infortunio per il cantante della band.

Il giornalista Andrea Conti su Twitter ha infatti riferito che i Maneskin stasera non si esibiranno al Dress Rehearsal (le prove generali) ma sul palco saliranno delle controfigure. Il motivo è perché Damiano ha delle stampelle dopo aver preso una storta mentre girava un video. A rischio quindi la loro esibizione alla finale dell’Eurovision? Il giornalista riferisce che non ci dovrebbero comunque esserci problemi per domani e la band dovrebbe salire sul palco del Pala Olimpico.

"I Måneskin non si esibiranno stasera al #DressRehearsal. Sul palco appariranno le controfigure ma il gruppo dovrebbe esibirsi domani al Pala Olimpico". Damiano ha le stampelle dopo aver preso una storta mentre girava un video #EscIta #ESC2022 #Eurovision — Andrea Conti (@IlContiAndrea) May 13, 2022

A conferma di questo arrivano voci di corridoio secondo cui i Maneskin avrebbero fatto delle prove a porte chiuse. Quindi nessun rischio per la finale dell’Eurovision 2022.

