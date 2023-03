Guendalina Tavassi difende Edoardo e Micol e attacca Ginevra Lamborghini

NEWS

Debora Parigi | 1 Marzo 2023

GF Vip 7

La critica di Guendalina Tavassi alle scelte del GF Vip e a Ginevra Lamborghini

Ospite a Casa Chi (come riporta il sito Comig Soon), Guendalina Tavassi è intervenuta per parlare di quello che sta accadendo nella Casa del GF Vip 7. In particolare la sorella di Edoardo ha criticato alcune scelte da parte del Grande Fratello riguardo cosa mostrare o meno durante le puntate. A tal proposito ha posto l’attenzione sul fatto che viene dato ampio spazio alla gelosia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Mentre la relazione tra suo fratello e Nicole Incorvaia, che le definisce sana, è fatta vedere poco.

“La storia con Micol, che non è mai stata tanto pubblicizzata da questo GF, è una storia sana, bella e si vede l’amore”, ha detto Giuendalina. “Forse per questo non hanno dedicato spazio a questa storia, perché forse era più importante per un programma vedere le liti e la gelosia tra Antonella e Edoardo. Invece la loro è una storia pura e si vede che è totalmente disinteressata dalle telecamere, tant’è che hanno approfittato del van”.

L’ex gieffina ha voluto far notare che Tavassi e Micol non hanno creato la storia per il gioco: “Tutto si può dire tranne che lo facciano per avere una dinamica. Li vedo due persone fatte per stare insieme. Ovvio che le telecamere fanno piacere, ma li vedo disinteressati ad apparire come coppia. Hanno partecipato al reality come singoli.”

Ma non finisce qui, perché Guendalina Tavassi ha avuto sopratttto da ridire su Ginevra Lamborghini. L’ex vippona, infatti, di recente aveva parlato di Edoardo definendolo uno “stratega”. Lei non ci sta e si ha tenuto a difendere il fratello. Così di Ginevra ha detto:

“Penso che una persona per pubblicizzarsi provi con tutti i modi e tutti i mezzi ad emergere. Dal momento che è dovuta uscire, ha provato anche a rientrare e non è riuscita, ha pensato di parlare della coppia del momento. Ci sta che quando entra uno nuovo gli chiedi ‘come andiamo?’. Penso che tutti vorrebbero sapere. Ma non è che se la coppia non piace uno dentro si deve lasciare. Non è una cosa che attribuisco a Tavassi e Micol, piuttosto se lo avesse detto ad Antonella già avrebbe lasciato Edoardo.”

Guendalina ha concluso parlando di come suo fratello non sia per niente il bullo della situazione, ma anzi un bamboccione. “Lui scherza, ride, prende in giro perché è il suo modo di vincere la sua timidezza e cercare di buttarla sullo scherzo sui propri problemi”, ha racconato. “Come gli piacerebbe che facessero con lui perché è una persona ironica ma allo stesso tempo buonissima. Quindi boss proprio no”.