Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2023

Parla Nicole Murgia

Poche ore fa a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7 è stata Nicole Murgia. L’attrice così, dopo essere finita in nomination d’ufficio, è risultata essere la meno votata dal pubblico ed è stata eliminata. L’ex Vippona dunque è tornata alla sua vita di sempre e di recente ha fatto anche ritorno sui social, dove ha ricevuto il sostegno e l’affetto di migliaia di fan. Tuttavia poco fa Nicole ha anche voluto fare chiarezza su una questione importante, che nelle ultime settimane ha fatto discutere il web. La Murgia ha infatti parlato di Oriana Marzoli e di Daniele Dal Moro, precisando di non aver mai avuto alcun interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne, a differenza di quello che in molti hanno ipotizzato. Queste le sue dichiarazioni:

“Chiariamo. Oriana è un’amica, la adoro e la sosterrò fino alla fine. C’è stata sempre in ogni momento per me. Daniele è una persona speciale, gli voglio bene mi è stato vicino ed è un amico, basta con questa storia di comportamenti strani. Esiste l’amicizia uomo donna”.

Qualche ora fa per di più Nicole Murgia su Instagram ha voluto replicare non solo agli insulti ricevuti, ma ha anche fatto una dura critica ad Antonella Fiordelisi, che naturalmente non è passata inosservata. Ecco cosa ha affermato in merito:

“Leggo commenti pesanti. Insulti sulla mamma che sono, sulla donna che sono. Gente che augura la morte. Poi oggi sento te Antonella parlare di me come carnefice, come donna da pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia, oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te, ma come mi insegni la verità viene a galla. Sono fiera di ciò che sono, della persona che sono stata senza fare male a nessuno. Ho costruito rapporti veri con persone che faranno parte della mia vita. Bombetta vi abbraccia uno a uno a tutti voi, che mi state dimostrando affetto. Grazie”.