Come senza dubbio ricorderemo, solo qualche mese fa Guendalina Tavassi si è mostrata sui social col volto tumefatto, affermando di aver subito un’aggressione. Poche ore fa così l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di intervenire su Instagram, svelando la sua verità su quello che sarebbe accaduto. Come riporta anche Il Corriere della Sera, Guendalina ha parlato del suo ex marito Umberto D’Aponte, che attualmente si trova in carcere, dopo essere stata accusata da alcuni utenti sul web di averlo fatto arrestare. Queste le dichiarazioni della Tavassi:

“Mi ritrovo ennesimamente qua a dovervi spiegare le cose perché altre persone che non c’entrano nulla e non sono nulla si mettono in mezzo a parlare. Per cercare di tutelare i bambini, che tanto erano sempre presenti, in ogni situazione ci sono sempre stati. Come anche nell’ultima aggressione premeditata, avvenuta da due persone, dentro una macchina, davanti al figlio Sasi che lo implorava di fermarsi. Nessuno viene arrestato così. Io vengo attaccata perché lui va in galera? Io ho denunciato quindi sono una m**da? Quindi quando muoiono le donne con i bambini allora poi dice poverina? Bravi, complimenti”.

E ancora Guendalina Tavassi aggiunge:

“La gente in galera ci va per quello che ha fatto, per tutte le denunce, nessuno si è inventato niente. Funziona che se tu violi la legge, la legge poi ti punisce, dopo anche tante cose, perché questa persona aveva una restrizione, un allontanamento che ha violato, ok? Dopo avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, dopo gli inseguimenti, dopo tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini, perché erano sempre presenti. Io ho cercato di sminuire perché loro sono traumatizzati, Sasi è scioccato, ha paura di uscire”.

Naturalmente noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione di Guendalina Tavassi nel caso in cui volesse aggiungere delle dichiarazioni. Ci rendiamo inoltre disponibili ad ascoltare anche la replica di Umberto D’Aponte, qualora dovesse arrivare.

