Tradimenti tra Ilary Blasi e Francesco Totti?

In queste ore si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dagospia è stato il primo a rilasciare l’indiscrezione, puntando l’attenzione su un litigio avvenuto a inizio febbraio tra i due mentre si trovavano in gita con i figli. La Repubblica, poi, ha aggiunte delle nuove informazioni raccontando che i due presto cominceranno a vivere in case diverse. Questo ciò che si legge sul giornale:

I maligni dicono che lei ha voluto prendere il controllo totale della famiglia e lo aveva allontanto anche dalle persone che gli erano più vicine. Dettagli che però, secondo i ben informati, non hanno impedito a Totti recentemente di guardarsi intorno.

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero. Sono soltanto voci di corridoio. A queste indiscrezioni, però, se ne aggiungo altre che probabilmente vi lasceranno a bocca aperta. Stando a quanto rivelato da Il Corriere della Sera e riportato anche da Fanpage, i problemi tra marito e moglie sarebbero nati a causa di un tradimento reciproco. Ilary Blasi, infatti, sembrerebbe aver avuto un flirt con un collega della TV. Totti, invece, dopo averlo scoperto si sarebbe addirittura innamorato di un’altra donna.

Una crisi che sembrerebbe nata diverso tempo fa, ma che è culminata in questo presunto flirt da parte della conduttrice e nel presunto tradimento di Francesco con un’altra persona. Come già detto, inoltre, il calciatore parrebbe essere molto preso da lei. Sarà vero? Non possiamo dare niente per certo. Come già detto, lo ribadiamo, si tratta soltanto di alcuni rumor e come tali vanno presi con le pinze.

Noi di Novella 2000 rimaniamo in attesa di avere maggiori informazioni. Rimaniamo a disposizione per raccogliere qualsiasi rettifica o smentita vogliano fare i diretti interessati. Continuate a seguirci per tante altre news.

