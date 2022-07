1 Il nuovo lavoro di Guendalina Tavassi

Una delle naufraghe più amate e sostenute de L’Isola dei Famosi 16 è stata senza dubbio Guendalina Tavassi. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare l’ex naufraga ha conquistato il cuore del pubblico e in molti la vedevano come una possibile vincitrice del reality. Tuttavia a causa del prolungamento del programma Guendalina ha deciso di abbandonare il gioco a un mese dalla finale, avendo delle questioni personali da risolvere. Oggi così la Tavassi è tornata alla sua vita di sempre e in queste ore ha svelato sui social di aver trovato un nuovo lavoro, molto particolare, in Turchia. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come qualcuno saprà, Guendalina Tavassi è diventata testimonial di Beauty Consulting 24, un’agenzia di turismo medicale che organizza viaggi in tutto il mondo per destinazioni dove è possibile eseguire interventi di chirurgia estetica a basso costo. La maggior parte dei viaggi sono organizzati proprio in Turchia e così a settembre Guendalina accompagnerà un gruppo di persone che vogliono sottoporsi a dei ritocchi estetici. La stessa Tavassi, come lei stessa ha raccontato, in passato si è recata in Turchia per lo stesso motivo, e in merito a questo suo nuovo lavoro ha dichiarato:

“Se volete partire accompagnerò questo gruppo in Turchia per le operazioni. Operazioni di qualsiasi tipo, trapianto di capelli, denti, seno, glutei, addominoplastica, qualsiasi operazione. Lì i chirurghi sono i migliori al mondo, i chirurghi italiani vanno in Turchia a fare i master. I costi sono bassi perché lì la vita ha un costo differente dal nostro e conviene molto di più operarsi lì”.

Nel mentre qualche settimana fa Guendalina Tavassi è tornata a parlare del suo ritiro da L’Isola dei Famosi, svelando se si è pentita della sua scelta. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.