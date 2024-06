Sui social Chiara Ferragni ha pubblicato un video in cui cerca di imitare la coreografia di Ra ta ta, ultimo singolo di Mahmood. Colpita dal videoclip del brano, l’influencer ha tentato di replicare a modo suo il balletto. Il risultato? Giudicatelo voi!

Chiara Ferragni replica il ballo di Mahmood

In questo lunedì 24 giugno torniamo a parlare di Chiara Ferragni! Ma stavolta non per il divorzio con Fedez e tantomeno per i rumor di un presunto allontanamento dall’amica Chiara Biasi. Nel weekend l’influencer è stata impegnatissima con il matrimonio dell’amica Diletta Leotta, dove ha ritrovato il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato.

Una volta finiti i festeggiamenti però Chiara Ferragni è tornata a registrare video divertenti sui social e in particolare per TikTok e Instagram. E a quanto pare Chiara sembra essere rimasta particolarmente colpita dall’ultimo singolo di Mahmood, dal titolo Ra ta ta. Come spesso accade per i suoi brani l’artista lancia anche una coreografia nei suoi videoclip e anche questa volta ha fatto lo stesso.

Il balletto è diventato virale sui social un po’ come accadde per Tuta Gold. Chiara Ferragni ha pubblicato un video in cui ha mostrato la sua personale versione dei passi della nuova canzone di Mahmood. Senza prendersi troppo sul serio l’imprenditrice digitale ha fatto vedere che c’è molto da lavorare prima di riuscire a rendere al meglio il risultato. Ma, come si suol dire, l’importante è divertirsi no?

E come potete vedere dal filmato sottostante, Chiara Ferragni sembra averci preso gusto e con determinazione vorrebbe davvero raggiungere il suo obiettivo. “Il mio sogno è imparare questa coreografia di Mahmood”, ha dichiarato lei con convinzione.

Vedremo se riuscirà in questa impresa. Per adesso pare ci sia davvero tanto da lavorare, ma Chiara Ferragni non sembra essere intenzionata di certo ad arrendersi e tenterà ancora e ancora! Riuscirà a emulare il balletto di Mahmood alla perfezione?