Come si legge su La Stampa, sarebbe stata convocata una riunione d’urgenza da parte della Rai per decidere il futuro di Guillermo Mariotto, il quale a sua volta avrebbe arruolato un avvocato a seguito di alcune accuse infondate emerse in questi giorni in rete.

Mariotto, riunione per decidere il suo futuro

Come riporta La Stampa nell’articolo di Francesca D’Angelo, il futuro di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle sarebbe ancora incerto. Secondo quanto si legge nella giornata di ieri, il direttore dell‘intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea avrebbe convocato una riunione d’urgenza con Milly Carlucci per parlare del futuro del giudice.

Sul tavolo pare ci sia il suo allontanamento improvviso da Ballando con le Stelle, che la stessa conduttrice a Il Corriere della Sera ha definito “inaspettato”, ma comunque un fatto “grave” per un’azienda come la Rai. Quindi sarebbero stati poi i piani alti a decidere come risolvere questa situazione.

LEGGI ANCHE: Adriana Volpe svela la verità sul gioco dei fagioli: Magalli replica

Già smentita su più fronti, invece l’accusa fatta a Guillermo Mariotto avvenuta nel backstage di Ballando con il ballerino e già chiarita da Milly Carlucci al CorSera. La presentatrice ha fatto presente che si sarebbe trattato semplicemente di un incidente involontario: “Ma lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere”. Quindi a riguardo faccenda già chiusa ancor prima di iniziare!

Il futuro del giudice

In ogni caso La Stampa rende noto che solo nei prossimi giorni sarà comunicato il responso finale. La decisione arriverà prima della semifinale di sabato. In caso di addio di Mariotto, si parla di un possibile sostituto. Il designato più accreditato sarebbe Alberto Matano, già commentatore a bordo campo di Ballando. Il presentatore di Rai 1 però ha già smentito con un “Non scherziamo”.

Nel frattempo però, il quotidiano fa sapere che Mariotto avrebbe deciso di tutelarsi con un avvocato. L’avrebbe fatto chiudendosi nel suo silenzio e ribadendo le ragioni per cui avrebbe lasciato la diretta su due piedi. “Tachicardia gastrica”, le uniche parole.

Alcuni autori Rai dicono che al momento non ci sono novità: “Nulla. Stiamo aspettando e riflettendo”. Prima di sabato però una decisione sarà presa inevitabilmente, così da avere la giuria di Ballando con le Stelle.

La stessa Milly Carlucci su Instagram ha informato i fan incuriositi dalla vicenda che solo in puntata sarà affrontato l’accaduto. Ed è lì che scopriremo come sarà andata a finire e se Mariotto sarà ancora nella giuria.