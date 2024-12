Arriva da San Pietroburgo ed è una concorrente della nuova edizione di Bake Off Italia: chi è Liza Merkuryeva, età e Instagram

Nonostante sia una manager di moda, non ha mai abbandonato la passione per i dolci e la pasticceria! Conosciamo meglio chi è Liza Merkuryeva di Bake Off Italia 2024. Tutto sul suo conto: età, vita privata e Instagram dove seguirla.

Chi è Liza Merkuryeva

Nome e Cognome: Elizaveta (Liza) Merkuryeva

Data di nascita: Non conosciamo la data di nascita

Luogo di nascita: San Pietroburgo

Età: Non sappiamo quanti anni ha

Professione: manager di moda

Marito: Liza è sposata

Figli: Liza ha due figli

Tatuaggi: Liza non dovrebbe avere dei tatuaggi

Profilo Instagram: @liza_bakeoff12

Liza Merkuryeva età e biografia

Dov’è nata e quanti anni ha? Scarse al momento le news sulla biografia di Elizaveta Merkuryeva (nota Liza) di Bake Off Italia 2024.

La concorrente sappiamo solo che è nata a San Pietroburgo, ma non conosciamo né la sua data di nascita completa né l’età e il segno zodiacale.

Nessun cenno nemmeno su peso e altezza della partecipante al programma di dolci.

Quel che è emerso dal video è che si è trasferita in Italia nel 2009 per frequentare L’Istituto Maragoni di Milano. Che lavoro fa oggi Liza di Bake Off? Svolge il ruolo di manager di moda.

La vita privata di Liza di Bake Off

Poche le informazioni sulla vita privata di Liza Merkuryeva di Bake Off Italia 2024. Dalla clip di presentazione però ha fatto sapere qualcosa in più su di lei.

È sposata e ha un marito? O è semplicemente fidanzata? Liza di Bake Off è sposata e ha due figli.

Sempre nel suo racconto Liza ha rivelato di aver vissuto un’infanzia molto difficile, segnata dalla povertà. Oggi è orgogliosa però di dire che pur avendo toccato il fondo non ha avuto paura di rialzarsi e mostrare di potercela fare.

Si definisce una donna emancipata e dalle ampie vedute.

Dove seguire Liza di Bake Off Italia 12: Instagram e social

Ha un profilo su Facebook privato e un profilo Instagram evidentemente aperto di recente. Questi i social dove si può seguire passo passo Liza di Bake Off Italia.

La concorrente pare essere poco social, rispetto a tanti altri suoi colleghi del programma o forse per l’appunto il profilo è stato creato da poco. Per questo sono presenti pochi post.

Liza Merkuryeva a Bake Off Italia 2024

Nel 2024 ritroviamo Liza Merkuryeva nella squadra dei concorrenti di Bake Off Italia 12. Come raccontato nel video di presentazione il suo obiettivo è quello di poter rivendicare al meglio l’importanza che le passioni devono avere anche nella vita di una mamma che lavora.

I concorrenti di Bake Off Italia 2024

Ma i concorrenti di Bake Off 2024 li conosciamo? Quali sono i loro nomi? Ecco qui la lista completa dei protagonisti in gioco. In totale sono 14:

Alfonso Discepolo (ELIMINATO), Claudio Iacone, Domenica (ELIMINATA), Federica Polimeni, Francesco Beta (ELIMINATO), Francesco Giachino (ELIMINATO), Giorgia Saccani (ELIMINATA), Giulia Pilloni, Helen Bartels Cole (ELIMINATA), Jessica Santucci (ELIMINATA), Liza Merkuryeva, Manuela Inzillo (ELIMINATA), Sergio Zuncheddu (ELIMINATO) e Valeria De Crescenzo (ELIMINATA).

A Bake Off Italia dovranno superare tutte le prove e fare in modo di riuscire a raggiungere l’obiettivo finale con la vittoria.

I giudici di Bake Off Italia 12

Chi conduce la stagione 12 di Bake Off Italia e chi sono i giudici? A presentare il programma dedicato ai dolci è Benedetta Parodi.

Chi sono invece i giudici? Seguiranno passo passo le prove dei concorrenti e li metteranno in difficoltà, i seguenti protagonisti: Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia.

Il percorso di Liza a Bake Off Italia 2024

Seguiteci per scoprire come si evolverà il percorso di Liza a Bake Off Italia 12.

Possiamo dire che ha superato la difficile fase di selezioni e si è aggiudicata un posto tra i 14 migliori concorrenti.

È in finale!

(IN AGGIORNAMENTO)