A seguito di quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata, la produzione di Ballando con le Stelle e la Rai starebbero valutando il da farsi su Guillermo Mariotto, che potrebbe non tornare a ricoprire il suo ruolo di giudice.

Guillermo Mariotto fuori da Ballando con le Stelle?

Per tutta la settimana non si è fatto altro che parlare di Guillermo Mariotto. Come ormai è noto a tutti, nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle andata in onda il giudice ha improvvisamente lasciato lo studio, sparendo misteriosamente e non facendo più ritorno. Nel corso delle ore successive lo stilista ha fatto chiarezza sulla situazione, rivelando cosa sarebbe accaduto. Ciò nonostante in rete si sta molto parlando del futuro di Mariotto all’interno del talent show di Milly Carlucci.

Solo pochi giorni fa Guillermo è stato anche raggiunto da Striscia La Notizia, che ha consegnato un Tapiro d’Oro al giudice. Lo stilista tuttavia non ha reagito nel migliore dei modi e dopo aver avuto un acceso botta e risposta con Valerio Staffelli ha rifiutato il regalo del tg satirico. Come se non bastasse in seguito ha fatto anche un duro attacco al programma di Antonio Ricci, utilizzando termini molto forti.

Nelle ultime ore nel frattempo Il Corriere della Sera ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata. Pare infatti che la Rai e la produzione di Ballando con le Stelle stiano cercando di fare chiarezza e di “mettere a fuoco ogni tassello” per poi prendere una decisione definitiva su Guillermo Mariotto. Pare però che il suo ritorno dietro al bancone del programma non sia così scontato.

Attualmente dunque Milly Carlucci sta iniziando a preparare la prossima puntata, che andrà in onda su Rai 1 sabato 14 dicembre. Ma cosa accadrà dunque e quale sarà la decisione finale sullo stilista? Non resta che attendere per scoprirlo.