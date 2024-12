A scendere in pista nel corso della prima semifinale di Ballando con le Stelle sono stati anche Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, che hanno nuovamente conquistato tutti con la loro performance.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti sono la coppia perfetta

La prima semifinale di Ballando con le Stelle ci ha regalato grosse emozioni e un colpo di scena dietro l’altro. Per i 6 finalisti nel mentre stasera c’è stata una grossa sfida e poco fa a scendere in pista sono stati anche Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Come sappiamo i due sono stati la coppia rivelazione di questa edizione del talent show condotto da Milly Carlucci e settimana dopo settimana hanno dato prova di grande talento.

Ma non solo. Anna Lou e Nikita sono anche tra i favoriti alla vittoria del programma e tra poche settimane sapremo se saranno loro a trionfare. Stasera nel mentre la Castoldi ha dovuto raccontare nella nuova coreografia una parte della sua vita e così ha scelto di dedicare la performance a suo fratello. Una volta in pista è partita dunque la magia.

Ancora una volta infatti Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti hanno dimostrato di essere la coppia perfetta di Ballando con le Stelle e al termine dell’esibizione non è mancata la standing ovation. Poco dopo come se non bastasse sono anche arrivati i voti dei giudici.

Anna Lou e Nikita hanno portato a casa ben 36 punti su 40.