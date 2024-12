Ieri sera è andato in onda il servizio di Striscia La Notizia su Guillermo Mariotto: lui nel mentre interviene sui social

Ieri sera a Striscia La Notizia è andato in onda l’ormai famoso servizio su Guillermo Mariotto, che in queste ore sta facendo discutere il web. Sui social nel mentre il giudice di Ballando con le Stelle interviene.

Il post di Guillermo Mariotto

Nel corso dell’ultima settimana si è molto parlato di Guillermo Mariotto. Durante la scorsa puntata di Ballando con le Stelle infatti a un tratto il giudice ha improvvisamente lasciato lo studio, sparendo misteriosamente e non facendo più ritorno. Nelle ore a venire se ne sono dette di ogni sul presunto motivo per cui lo stilista avrebbe abbandonato la diretta e solo qualche giorno fa è arrivata la verità a riguardo. Nel mentre però in rete è scoppiato il caos.

Mariotto è stato infatti raggiunto da Valerio Staffelli per conto di Striscia La Notizia e al giudice del talent show di Rai 1 è stato consegnato il Tapiro d’Oro. Guillermo tuttavia non ha ben reagito e, dopo un acceso botta e risposta con l’inviato del tg satirico, il Tapiro si è spaccato. Ieri sera intanto Striscia ha mandato in onda il servizio completo, durante il quale il pubblico ha scoperto cosa è accaduto durante l’incontro. Lo stilista nel frattempo è intervenuto sui social e ha postato un frase che ha attirato l’attenzione del web.

In queste ore intanto Guillermo Mariotto ha anche fatto un duro attacco a Striscia. Nel corso di una chiacchierata con FanPage infatti il giudice di Ballando con le Stelle ha dato la sua versione dei fatti e ha affermato:

“Mentre lui parlava, io gli dicevo: ‘Vai via, vecchiume’. Gliel’ho detto: ‘Lei usa una retorica antiquata e ha anche i capelli tinti’. Non sapeva poi a che attaccarsi. […] Ha cominciato a fare il maligno, a essere in malafede e tutto questo io lo detesto. La retorica con l’aggiunta della malafede è una cosa bieca, che ti fa dire: ‘Ma che ci sto a fare qui?’”.