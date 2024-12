Helena Prestes sceglie di andare in tugurio con Lorenzo Spolverato e in casa scoppia il caos: ecco cosa è accaduto

Ieri sera all’interno della casa del Grande Fratello è scoppiato il caos. Helena Prestes ha infatti deciso di andare in tugurio con Lorenzo Spolverato e a quel punto Shaila Gatta, e non solo, si è scagliata contro la modella.

La scelta di Helena Prestes fa scoppiare il caos

Sabato sera movimentato nella casa del Grande Fratello e a finire nuovamente al centro dell’attenzione è stata Helena Prestes. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando la produzione del reality show ha chiesto agli inquilini una prova di sincerità. Ogni concorrente ha infatti dovuto fare il nome di un gieffino che non vorrebbe all’interno del loft. Le più votate sono state Helena e Amanda Lecciso e per loro è arrivata una penalità e sono state spedite in tugurio.

Tuttavia prima di lasciare la casa sia la Prestes che la Lecciso hanno avuto l’opportunità di portare altri con sé altri due inquilini. Mentre la scelta di Amanda è ricaduta su Maria Vittoria Minghetti, Helena ha fatto a sorpresa il nome di Lorenzo Spolverato. A quel punto è scoppiato il caos.

Shaila Gatta si è infatti scagliata contro la modella e ha speso parole durissime nei suoi confronti. Facendo pesanti critiche a Helena Prestes, la ballerina ha affermato: “Arrenditi, non ce la farai mai con lui. Sei ipocrita. Sei falsa, finta, disonesta, cattiva e vipera. Lorenzo puoi tenerlo anche un mese là dentro, tanto non ti vuole”.

shaila x me in questo momento è la donna più forte del mondo, impensabile per me una cosa del genere se l’avesse fatto lei al posto della pazza qui sopra la stavate già crocifiggendo,siete totalmente sconnessi pic.twitter.com/nZLYAoAtpp — 💥 (@maiunajoia_) December 7, 2024

Ma non è finita qui. Poco dopo a intervenire è stata anche Jessica Morlacchi, che a sua volta ha attaccato Helena dichiarando: “Sei perfetta per i reality perché lanci solo bombe. Ne hai fatti tre. Molto furbo il tuo agente. Diventerà molto ricco con te”.

Jessica a Helena: -“Tu sei perfetta da reality” HA RAGIONE, INFATTI VI STA FACENDO VEDERE I SORCI VERDI#grandefratellopic.twitter.com/mxZfTrrsFV — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) December 7, 2024

Il momento ovviamente ha fatto discutere anche il web e numerosi utenti si sono schierati contro Helena. Ma cosa accadrà nelle prossime ore? Non resta che attendere per scoprirlo.