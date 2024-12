In collegamento con Alberto Matano a La Vita in Diretta, Milly Carlucci torna a rompere il silenzio sul caso Guillermo Mariotto. Ecco cosa ha dichiarato la conduttrice.

Le parole di Milly Carlucci

Si torna a parlare del caso Guillermo Mariotto e poco fa a rompere nuovamente il silenzio è stata Milly Carlucci. Come tutti ormai sappiamo, a seguito di quanto accaduto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, in rete si è iniziato a parlare di un possibile allontanamento dello stilista dal programma e in questi giorni i vertici Rai e la produzione del talent show stanno decidendo il da farsi. Tuttavia, come ha già spiegato la presentatrice qualche ora fa, solo domani sera, nel corso della semifinale, scopriremo quale sarà il destino di Guillermo.

Poco fa come se non bastasse Milly Carlucci è tornata a rompere il silenzio sul caso Mariotto. La presentatrice di Ballando con le Stelle, in collegamento con Alberto Matano a La Vita in Diretta, ha spiegato che la situazione è al momento delicata. Tuttavia la conduttrice ha ribadito che a oggi non si è ancora arrivati allo scioglimento della questione e che solo domani sera in diretta sapremo cosa accadrà. Queste le dichiarazioni della Carlucci in merito:

“Premetto: amore sconfinato per Guillermo. Per noi è uno di famiglia. La situazione è delicata ed è in divenire. Non stiamo facendo alcuna scena. Io non so ancora cosa succederà domani sera. In diretta trarremo tutte le conseguenze del caso”.

Domani sera dunque, in diretta con Milly Carlucci, sapremo finalmente cosa succederà e se Guillermo Mariotto tornerà dietro il bancone dei giudici di Ballando con le Stelle. Lo stilista nel frattempo in queste ore ha disattivato la sua pagina Instagram e il suo momentaneo addio al social ha fatto preoccupare i fan del talent show in onda su Rai 1.