Il pubblico non salva i Rodriguez: Gustavo fuori dall’Isola dei famosi

Gustavo Rodriguez perde il televoto a L’Isola dei famosi

Nell‘ottava puntata de L’Isola dei famosi, in onda giovedì 14 aprile, c’è stata un’eliminazione tra i naufraghi della squadra dei Cucaracha che lunedì avevano perso la sfida contro i Tiburon finendo quindi tra coloro che poteva essere nominati. A tal proposito sono stati nominati Nicolas Vaporidis, Nick de I Cugini di Campagna e Gustavo Rodriguez.

Poco dopo l’inizio della puntata, in cui è stato annunciato che Jovana è stata costretta ad abbandonare il gioco per motivi di salute, c’è stata una discussioni tra i naufraghi. Successivamente Ilary Blasi ha dato il verdetto del televoto in cui il pubblico doveva scegliere il preferito.

Partiamo subito dal primo che si è salvato e cioè Nick de I Cugini di Campagna. Sono quindi rimasti Nicolas e Gustavo. Il pubblico ha scelto di non salvare il padre di Jeremias Rodriguez che quindi ha lasciato la palapa, la sua squadra dei Cucaracha e i naufraghi in generale. Queste le percentuali di preferenza: Nicolas 60%, Nick 25% e Gustavo 15%.

Attenzione, però, questo non è un addio definito a L’Isola dei famosi. Gustavo Rodriguez, infatti, approderà su Playa Sgamada, un’isola di passaggio per tutti i naufraghi che vengono eliminati. Quindi il ritorno in Italia è rimandato per il momento.

Potete rivedere tutto quello che è successo sul sito di Mediaset Play.

