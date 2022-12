NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Novembre 2022

meghan markle

Il retroscena inedito su Meghan Markle

In queste settimane non si parla d’altro che di Meghan Markle. Secondo i tabloid di tutto il mondo infatti la Duchessa di Sussex avrebbe tradito il Principe Harry con la sua guardia del corpo, e i due sarebbero in procinto di divorziare. Ma non solo. Stando ai pettegolezzi anche il Duca avrebbe una relazione extraconiugale, e secondo le dicerie starebbe aspettando un figlio dalla sua presunta amante. Come se non bastasse nelle ultime ore Meghan ha preso parte a un evento di beneficenza a Indianapolis, al quale ha partecipato da sola, senza suo marito, alimentando così i pettegolezzi su un presunto allontanamento tra i Sussex. Ma non solo. In queste ore infatti è emerso un nuovo retroscena che ha lasciato il web senza parole. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A parlare a Channel 4 News è stato infatti Neil Basu, ex capo di Scotland Yard, che ha raccontato che Meghan Markle avrebbe ricevuto minacce di morte e avrebbe rischiato la vita. Stando a quanto svelato, l’ex capo della polizia britannica avrebbe svolto una serie di indagini su diversi complotti pianificati ai danni della Duchessa. Basu ha anche affermato che le minacce provenivano da gruppi di estrema destra. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Gossipetv:

“Avevamo delle squadre che stavano indagando e le persone, alla fine, sono state perseguite per quelle minacce. È disgustoso ed è un problema reale. Ho parlato pubblicamente per molti anni della minaccia del terrorismo di estrema destra in questo paese”.

Meghan Markle è dunque finita più volte nel mirino di questi gruppi, rischiando così la vita. A oggi per fortuna alla Duchessa non è mai accaduto nulla di grave, grazie anche all’eccellente sicurezza di cui gode. Il mondo intero intanto si chiede cosa stia accadendo in realtà tra i Sussex e se davvero la coppia sia in procinto di divorziare.