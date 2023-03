NEWS

Andrea Sanna | 2 Marzo 2023

Harry e Meghan sfrattati

Non c’è pace per i reali inglesi. È delle scorse ore la scelta di Re Carlo III sul Principe Harry e Meghan Markle, sfrattati dalla residenza di Frogmore Cottage, presente nella tenuta reale di Windsor. Solitamente quando arriva in Inghilterra la coppia soggiorna proprio lì, ma ora dovranno trovarsi una nuova sistemazione.

A riferire la notizia sono il The Sun ed il Daily Telegraph. I quotidiani inglesi hanno spiegato che Sua Maestà ha privato i duchi di Sussex dell’abitazione, a seguito dell’autobiografia pubblicata da Harry, dal titolo Spare (Il minore). In esso, come noto, sono contenute delle rivelazioni scottanti sulla famiglia. Confessione che hanno provocato una grossa spaccatura e il trasferimento definitivo del Principe e Meghan negli Stati Uniti. Scelta che, ancora oggi, fa discutere.

Altra notizia interessante, come si apprende (a svelarlo il The Sun) riguarda il Principe Andrea. Le chiavi di Frogmore Cottage, infatti, pare siano state affidate proprio a lui. Privato di qualsiasi privilegio reale, dopo il presunto scandalo che l’ha coinvolto, ha ricevuto questa offerta. Non solo Meghan e Harry però hanno subito uno sfratto. Questo perché anche il duca di York a gennaio, sempre per volere di Re Carlo, ha dovuto lasciare l’alloggio di rappresentanza a Buckingham Palace.

Provvedimenti questi che hanno attirato l’attenzione da parte non solo dei media locali e di tutto il mondo, ma anche dell’opinione pubblica. In tanti si domandano anche come possano aver reagito Harry e Meghan alla notizia. Pare sia emerso anche questo. Una fonte molto vicina ai Sussex ha fatto sapere che sarebbero letteralmente “sconvolti” e abbiano giudicato la posizione di Re Carlo una sorta di “punizione crudele” nei loro riguardi.

Harry e Meghan probabilmente ci sono rimasti male poiché avevano provveduto alla ristrutturazione della residenza, per una spesa pari a 2,4 milioni di sterline. Il luogo, oltretutto, lo avevano ricevuto in dono dopo le nozze dalla Regina Elisabetta, ma ora saranno costretti a farne a meno.