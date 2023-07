NEWS

Andrea Sanna | 22 Luglio 2023

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez su Discovery?

Belen Rodriguez quest’estate è davvero molto chiacchierata. Ma stavolta non parliamo della presunta crisi in atto con Stefano De Martino e nemmeno del nuovo flirt di cui tanto si rumoreggia. Oggi torniamo a soffermarci sul futuro televisivo della conduttrice, lontano da Mediaset ma a quanto pare (secondo i rumor) vicino a Discovery.

A Cologno Monzese quest’anno è in atto un vero e proprio cambiamento. A far rumore non solo l’addio alla rete di Barbara d’Urso, ma anche quello di Belen Rodriguez come dicevamo. La showgirl argentina, infatti, non la vedremo più al timone di conduzione di Tú Sí Que Vales ma nemmeno a Le Iene. E dunque quali saranno i suoi progetti futuri? A fornirci qualche spunto è Dagospia.

C’è da dire che Alberto Dandolo con le sue “dandolate” non ha parlato espressamente di Belen Rodriguez. Nello scoop si parla infatti di una showgirl molto nota che ha lasciato due programmi Mediaset. Nel suo futuro ci sarebbe però un nuovo format su Discovery. I più hanno pensato si trattasse proprio di Belen: “È una showgirl notissima. Ha lasciato ben 2 programmi di successo a Mediaset e già si parla di un progetto cucito su misura per lei dal gruppo Discovery”, si legge nella giornata di oggi sul sito di Roberto D’Agostino.

Semmai questo identikit dovesse corrispondere davvero a Belen Rodriguez, ciò significa che la presentatrice potrebbe già aver trovato una nuova collocazione e progetto interessante. Ma per capire se sarà davvero così servirà pazienza e conferme ufficiali.

Belen Rodriguez nel mentre si gode le vacanze estive piuttosto movimentate visti i gossip girano sul suo conto. Lei dopo il post di saluti a Mediaset e il ringraziamento a Maria De Filippi, non si è più espressa sul lavoro e i prossimi progetti. Tantomeno l’ha fatto sulla sua vita privata.