1 Harry Styles incontra Orlando e Katy

L’Italia si sa è amata da tutti! Anche dalle star internazionali che, di tanto in tanto, non mancano occasione di passarci a trovare per lavoro o per gustarsi una vacanza tra le meraviglie del nostro Paese. È il caso di Harry Styles, Orlando Bloom e Katy Perry, protagonisti di una reunion che ha fatto impazzire i fan. Ma partiamo per ordine.

Nei giorni scorsi Harry Styles ha raggiunto La Serenissima per girare le scene del film My Policeman. Nemmeno a dirlo, il tutto coincide con l’arrivo nel Bel Paese della coppia formata da Orlando Bloom e Katy Perry, insieme alla loro piccola Daisy Dove e Flynn (figlio avuto da Orlando con Miranda Kerr). Fatalità vuole che la famiglia Perry–Bloom e il cantante si siano incontrati poiché hanno alloggiato nel medesimo albergo. Si tratta del lussuosissimo Aman Hotel.

Una fonte anonima, come raccolto da MTV, avrebbe rivelato dei dettagli. La persona in questione ha raccontato infatti di aver visto Harry giocare con Daisy, la figlia dell’attore e della cantante. L’account Twitter Harry Styles Brasil ha riportato le seguenti informazioni: “Siamo andati al ristorante dell’hotel e non potevamo credere a cosa stavamo vedendo. Katy Perry era lì con suo marito Orlando Bloom e con Harry Styles. Stavano parlando e ridendo mentre Harry giocava con Daisy, la figlia della coppia. Non abbiamo scattato foto perché sembrava un momento di famiglia e abbiamo creduto che fosse inappropriato“.

Si legge attraverso la pagina dedicata al noto artista britannico. Oltretutto è anche spuntato un video che mostra i menzionati fare l’ingresso nel medesimo hotel, dopo un giro in gondola.

Immagini, queste che hanno mandato in visibilio in fan di Harry Styles (restio nel mostrare la sua vita privata sui social) e la coppia formata da Orlando Bloom e Katy Perry.

