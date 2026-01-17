Due nomi d’eccezione sulle passerelle della Milano Fashion Week: Connor Storrie e Hudson Williams, protagonisti della serie evento Heated Rivalry.

I protagonisti di Heated Rivalry arrivano alla Milano Fashion Week

In queste settimane non si parla altro che di Heated Rivalry, la serie canadese che ha conquistato il mondo intero. Protagonisti dello show sono Hudson Williams e Connor Storrie, che vestono i panni di Shane Hollander e Ilya Rozanov, due giocatori avversari di hockey che danno il via a una relazione segreta.

La serie, che è già stata confermata per una seconda stagione, tra meno di un mese debutterà anche in Italia. Lo show andrà infatti in onda a partire dal 13 febbraio su HBO Max e i fan stanno aspettando con ansia di godersi quello che senza dubbio è il titolo del momento. In attesa del debutto italiano però in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa di tratta.

I due protagonisti di Heated Rivalry, Hudson Williams e Connor Storrie, sono arrivati nel nostro paese per prendere parte alla Milano Fashion Week, uno degli eventi più importanti della moda. Ma non solo. Proprio Williams ha infatti aperto la sfilata di Dsquared2. Come se non bastasse proprio oggi, sabato 17 gennaio, è prevista anche la sfilata di Storrie, che ha invece scelto Dolce & Gabbana per la sua prima volta in passerella.

Entrambi gli attori, che sono tra le star del momento, hanno dunque scelto il Made in Italy e il loro arrivo alla Milano Fashion Week sta facendo discutere il mondo intero.

