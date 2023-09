Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Settembre 2023

Grande Fratello

Massimiliano Varrese, anche se ancora non lo sa, ha ricevuto un due di picche da Heidi Baci

Il due di picche di Heidi Baci

Questa sera abbiamo assistito a un confronto tra Beatrice Luzzi e gli altri inquilini della casa. In seguito si è parlato di Massimiliano Varrese a sua insaputa. Il conduttore, infatti, ha chiesto a Grecia, Fiordaliso, Angelica e Heidi Baci di andare in confessionale. Qui ha fatto vedere loro alcuni video all’interno dei quali parlano molto bene dell’attore e di come lo trovano piacente.

Fiordaliso stessa ha detto che se avesse qualche anno di meno non si farebbe alcun problema a fargli il filo. Poi il presentatore ha chiesto a Heidi che cosa ne pensa si Massimiliano, siccome l’attore è sempre molto gentile e disponibile con lei.

Heidi Baci si sente molto lusingata però non pensa che ci potrebbe essere un futuro con lui e ha spiegato nel dettaglio il motivo:

Per questo atteggiamento io ho avuto ho acuto delle difficoltà. Non l’ho respinto e non ho messo dei limiti. Lui è stato molto carino nei miei confronti. Devo dire che è una persona che stime tantissimo, è intelligente e affascinante.

Però non lo vedo come un uomo che può stare al mio fianco. Non mi prenderei mai una responsabilità così grande. Lui è un uomo adulto con un passato e non vorrei prendere questa responsabilità”.

Heidi Baci ha concluso che vorrebbe avere una relazione, in caso, con un suo coetaneo. Massimiliano, quindi, ha ricevuto un due di picche a sua insaputa. Vedremo che la concorrente lo informerà. Seguiteci per tante altre news. QUI per recuperare la puntata.