NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Vladimir Luxuria vs Helena Prestes

Nonostante manchino pochi giorni alla finale de L’Isola dei Famosi, sembrerebbero esserci ancora diverse tensioni tra i naufraghi. In particolare in queste ore c’è stata un’accesa lite tra Helena Prestes e Cristina Scuccia, che non è passata inosservata. In particolare ad attirare l’attenzione del web sono state alcune durissime parole che la modella ha speso nei confronti dell’ex suora. Helena infatti ha affermato:

“Dici bugie al pubblico, fai il personaggio. Cosa è per te la fama? Di suora non hai più niente, la suora è morta, non lo sei nemmeno nel cuore. Davanti alle telecamere è una persona, quando non c’è la telecamera un’altra”.

Stasera così nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi Helena Prestes e Cristina Scuccia hanno avuto modo di avere un faccia a faccia, durante il quale hanno ribadito nuovamente la loro reciproca antipatia. A un tratto però a intervenire è stata Vladimir Luxuria, che a sorpresa si è scagliata contro Helena, prendendo le difese di Cristina. L’amata opinionista, su tutte le furie, ha così affermato:

“L’hai fatta fuori dal vaso. Non ti devi permettere di giudicare il passato di una persona”.

Nel mentre tra Helena Prestes e Cristina Scuccia non c’è stato un chiarimento, e poco dopo la modella ha lasciato la Playa, dopo aver perso il televoto con Gian Maria Sainato.