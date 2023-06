NEWS

Andrea Sanna | 16 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Helena eliminata da L’Isola dei Famosi

Slittata di qualche giorno a causa della scomparsa di Silvio Berlusconi, questa sera su Canale 5 è in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi, dove conosceremo finalmente chi andrà a giocarsi la vittoria finale. Ricordiamo però che oltre a scoprire i finalisti, conosceremo anche coloro che saranno eliminati dal programma.

Partiamo dal televoto in corso durante la settimana a L’Isola dei Famosi, che ha visto scontrarsi Helena Prestes e Gianmaria Sainato. Inizialmente tra i due sembrava essere nata una bella amicizia, ma con il trascorrere del tempo il loro legame si è incrinato. Il modello è arrivato a cambiare totalmente parere sulla sua compagna d’avventura e spesso sono arrivati a scontrarsi animatamente e sono volate accuse reciproche. E, al momento, non sembrano aver mai chiarito.

In generale, comunque, sia Gianmaria che Helena hanno tenuto e portato avanti diverse discussioni durante il loro percorso a L’Isola dei Famosi. Alcune chiarite, altre proprio no. Abbiamo visto la Prestes, per esempio, chiudere un’amicizia che pensava di poter creare con Cristina Scuccia e ritrovare invece la complicità con Nathaly Caldonazzo (spedita invece nell’Ultima Spiaggia).

Tra chi crede che Gianmaria Sainato abbia aperto gli occhi su Helena Prestes e chi invece sostiene si sia fatto condizionare dai suoi compagni per convenienza, c’è anche il rovescio della medaglia. La naufraga ha diversi sostenitori che pensano invece come lei sia poco capita dai suoi compagni de L’Isola dei Famosi, che fanno di tutto per metterla in cattiva luce. Insomma i pareri sono piuttosto disparati a riguardo.

In ogni caso tra i due uno ha dovuto lasciare ufficialmente la Palapa questa sera. Ma chi tra i due ha avuto la meglio. Il televoto de L’Isola dei Famosi ha deciso che a superare questa difficile nomination è Gianmaria. Niente da fare invece per Helena

Soffermandoci su quelle che sono le percentuali, sappiamo che Helena ha ottenuto il 37%, mentre invece Gianmaria ha raggiunto il 63% di voti.

Così per la gioia da parte dei naufraghi, Helena Prestes non proseguirà la sua rincorsa alla finale de L’Isola dei Famosi. Almeno per ora. Raggiungerà Nathaly sull‘Ultima spiaggia e con lei si scontrerà in un nuovo televoto.

