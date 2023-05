Helena Prestes rivela di essere fidanzata: ecco chi è Carlo

NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Chi è il fidanzato di Helena Prestes

Senza dubbio una delle naufraghe più amate di questa edizione de L’Isola dei Famosi è Helena Prestes, che in questi primi giorni di gioco sta già conquistando il cuore del web. La modella nel mentre è anche stata al centro di diverse discussioni, e di certo anche nelle prossime settimane ne vedremo di belle. Questa sera intanto nel corso della diretta è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il pubblico senza parole. La Prestes ha infatti rivelato di essere fidanzata con un ragazzo di nome Carlo, che è arrivato anche in studio come ospite per fare una sorpresa alla naufraga. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando proprio Ilary Blasi ha presentato Carlo, che a quel punto si è definito un “amico speciale di Helena”. Poco dopo tuttavia il ragazzo ha fatto intendere di avere un flirt con la modella, e così la conduttrice ha deciso di far intervenire anche la naufraga.

A quel punto come se non bastasse Ilary ha mandato in onda una clip in cui abbiamo visto proprio Helena Prestes parlare di Carlo, spendendo per lui dolcissime parole. Poco dopo la modella ha anche ammesso di considerare Carlo il suo fidanzato. Il ragazzo ha a sua volta affermato di essere innamorato di Helena, e di certo questa splendida coppia ha già conquistato il cuore del web.

Ma chi è Carlo e cosa sappiamo di lui? Attualmente non abbiamo molte informazioni sul giovane fidanzato della Prestes, ma di certo nelle prossime ore scopriremo di più sul suo conto. Continuate a seguirci dunque per non perdere nessuna news.