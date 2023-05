NEWS

Andrea Sanna | 2 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola dei Famosi: eliminata Nathaly Caldonazzo

Stasera va in onda su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi e i suoi opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, con l’aiuto di Alvin, ci stanno raccontando passo passo le vicende dei naufraghi tra amicizie e dissapori.

Stasera però a essere importante è anche il televoto. Ricordiamo che l’eliminato non sarà direttamente rispedito in Italia ma raggiungerà la nuova Isola, dove ad accoglierlo troverà Marco Predolin. Ma qual è stato il responso finale e chi ha dovuto abbandonare la Palapa a L’Isola dei Famosi? Scopriamo insieme cosa è accaduto nel dettaglio.

Tutti i personaggi finiti in nomination precisiamo che hanno avuto rilevanza ai fini delle dinamiche del gioco tra incomprensioni e liti varie. In ogni caso a decidere è il pubblico che ha premiato Fiore Argento. ma anche Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Niente da fare per Nathaly Caldonazzo.

Passiamo alle percentuali di voto. A guidare la classifica è Fiore Argento con il 47%, seguita da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini con il 27% di preferenze. Fanalino di coda Nathaly Caldonazzo con il 26%. Questo dunque sta a significare che la naufrag eliminata è Nathaly.

La Caldonazzo ha poi dato il suo bacio di Giuda e quindi un punto al televoto ad Andrea Lo Cicero, spiegando che non le piace come persona. Poi ha ovviamente lasciato la Palapa per raggiungere Marco Predolin nell’Isola di Sant’Elena. Qui scopriremo quale sarà il loro destino. L’Isola dei Famosi non smette di sorprendere.

Nathaly Caldonazzo come se la caverà a L’Isola dei Famosi nella nuova isola? Lei si è detta quasi sollevata. Ma sarà davvero così? Continuate a seguirci per scoprirlo e per non perdere nemmeno una news sul reality show e sui suoi protagonisti. A partire dalle prossime a seguire…