L’ex gieffina corre in Brasile per un’emergenza familiare: il racconto senza filtri tra corsie d’ospedale e paure

Non ci sono luci della ribalta o eventi mondani nel presente di Helena Prestes. La modella brasiliana, che abbiamo imparato a conoscere per la sua grinta nell’ultima edizione del Grande Fratello, sta affrontando la sfida più dura della sua vita privata. Un volo improvviso verso il Brasile e una corsa contro il tempo per riabbracciare il padre, le cui condizioni di salute sono precipitate drasticamente nelle ultime ore. Lontana dalla frenesia milanese, Helena ha deciso di rompere il silenzio affidandosi al suo canale broadcast su Instagram. Non un post patinato, ma un vero e proprio grido d’aiuto e speranza, un “diario di bordo” dove riversare l’angoscia di chi sta vivendo ore di pura incertezza tra le mura di un ospedale.

“Giorni di terrore”: il post che ha commosso i fan

“Grazie a Dio è vivo, mi aggrappo a questo”, ha confessato ai suoi follower la modella, spiegando come ogni piccolo segnale di miglioramento venga accolto come un miracolo. La situazione resta critica e la fatica inizia a farsi sentire: Helena passa le giornate al capezzale del genitore, cercando di conciliare il dolore con le responsabilità quotidiane. Nonostante il fisico provato dalle notti insonni, la Prestes non ha intenzione di fare un passo indietro. “Il corpo è stanco, ma non mollo”, scrive.

Un rapporto complesso ma un legame indissolubile

Ciò che rende ancora più toccante questo racconto è l’onestà con cui Helena parla del legame con il padre. Non nasconde che il loro rapporto sia stato difficile, segnato da incomprensioni e distanze, ma davanti alla malattia tutto il resto scompare. La consapevolezza che “di papà ce n’è uno solo” l’ha spinta a mettere in pausa la sua carriera e la sua vita in Italia per essere presente nel momento del bisogno.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X