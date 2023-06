NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Helena Prestes vs Pamela Camassa

Nonostante manchino soltanto 10 giorni alla finale de L’Isola dei Famosi, sembrerebbe che le tensioni tra alcuni naufraghi siano ancora alle stelle. Solo nelle ultime ore a finire nuovamente al centro dell’attenzione è stata Helena Prestes, che ormai sembrerebbe essere sola contro l’intero gruppo. La modella infatti più volte si è scontrata con gli altri naufraghi, e di recente si è nuovamente affrontata con Gian Maria Sainato, col quale ormai non c’è più feeling. Ma non è finita qui. Nel corso dell’ultimo daytime Helena ha avuto anche una forte lite con Pamela Camassa, che ha attirato l’attenzione del web. Tutto è iniziato quando proprio la showgirl, rispondendo a una domanda sulla Prestes, ha affermato:

“Cosa non mi pace di lei? La sua troppa esuberanza. Mi dà l’idea di quella che vuole per forza apparire. Tu sei contenta di essere tornata nel gruppo solo per il cibo, ti ho sentito che l’hai detto. […] Mi hai detto che sono una maschera, mi hai detto le peggio cose. Tu sei sempre offensiva”.

A quel punto tra le due è partito un acceso faccia a faccia, quando a un tratto proprio Helena Prestes ha lanciato una grave accusa a Pamela Camassa, dichiarando:

“Io di te non so niente. Gian Maria mi ha detto qualcosa di te quando eravamo a Sant’Elena. Mi hai detto che hai rubato un marito”.

La frase di Helena Prestes non è di certo passata inosservata, tuttavia i più si sono chiesti a cosa si riferisse la modella. Come è noto infatti da ben 15 anni Pamela Camassa è impegnata con Filippo Bisciglia, e nessuno dei due è mai stato sposato in precedenza. Si può ipotizzare dunque che la Prestes abbia preso una svista, tanto è vero che la Camassa non ha in alcun modo reagito alle parole della naufraga.