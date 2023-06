NEWS

Nicolò Figini | 9 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Duro scontro tra Helena Prestes e Gianmaria

Questo pomeriggio nel daytime de L’Isola dei Famosi 2023 abbiamo assistito a un durissimo scontro tra Helena Prestes e Gianmaria Sainato. Il tutto è partito da un gioco durante il quale Alessandra avrebbe dovuto fare delle domande ai naufraghi e valutare la loro onestà.

A un certo punto a Pamela è stato chiesto come mai non le stesse simpatica Helena. La concorrente ha affermato di non apprezzare la sua esuberanza e prova fastidio. Inoltre è stata accusata dal gruppo di voler stare con loro solamente per avere il controllo del cibo.

Ma è solo nel momento in cui Helena Prestes ha tirato in ballo delle confessioni che le avrebbe fatto Gianmaria Sainato che quest’ultimo è sbottato:

“Ma che ca**o dici. Tu hai parlato male di tutti. Ti rendi conti alle offese che hai detto e agli insulti fisici ad Andrea? Che ha una pancia di me*da e di coprirsi perché fa schifo? Glielo diciamo ad Andrea? Ti gli hai detto delle cose vomitevoli, vergognati. E le cose private non le dire. Sei ridicola”.

Successivamente Gianmaria ha anche ribadito l’accusa che aveva mosso anche durante l’ultima diretta de L’Isola in merito alla relazione con Carlo:

“Tu ami il tuo ex e stai prendendo per il cu*o Carlo. Anzi, siete organizzati. Attori per visibilità, lo sanno tutti. Ma chi ci crede alla storia d’amore che lo conosci da tre mesi. Non prendere per il cu*o il pubblico italiano con le tue storie finte. La sappiamo la verità. Non ti crede nessuno qui”.

Helena Prestes si è arrabbiata urlando che lui non sa niente della sua vita. La discussione si è conclusa con un ultimo attacco da parte del naufrago: “Dici che fai la cameriera, che fai mille lavori… Spari solo ca**ate. Tu non stai bene. Ieri hai detto che hai i paparazzi sotto casa… Ma chi sei, Kim Kardashian?“.

Seguiteci per tante altre news.