Nicolò Figini | 5 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Marco Mazzoli ha fatto una battuta su Helena Rodriguez paragonandola a Belen Rodriguez, ma non in maniera carina

La battuta su Helena Prestes

Questa sera la puntata de L’Isola dei Famosi 2023 si è aperta con un confronto tra Nathaly Caldonazzo ed Helena Prestes contro gli altri naufraghi. A prendere parola, a un certo punto, è stato Marco Mazzoli. Il conduttore radiofonico ha espresso la sua opinione negativa contro Nathaly:

“Portando in scena una recita delle elementari. Vuole fare il Raz Degan della diciassettesima edizione. Mettendosi da sola senza che nessuno glielo chiedesse. E tu ti sei messa in mezzo, facendo la mia amica.

Quello che hai detto nei miei confronti è pura cattiveria. Noi non seguiamo nessuno, siamo un gruppo di persone che sta bene di testa. Non abbiamo messo in piedi questo giochino da meschini”.

Marco non ha un pensiero positivo per Helena! #Isola pic.twitter.com/FkamXmaZbw — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2023

Come possiamo vedere dal video qui sotto, quindi, Marco Mazzoli ha fatto una battuta paragonando Helena Prestes a Belen Rodriguez ma non in modo carino:

“Lei vuol fare la vittima. Vuole fare la Belen Rodriguez… Che poi è Brutten Rodriguez, perché perdonami ma c’è un abisso tra le due. Poi mi ha detto che io non sono un ca**o di nessuno.

Questa è l’Isola dei Famosi e tu chi sei? Io sono nel Museo della Scienza e della Tecnica di Milano di fianco alla foto di Guglielmo Marconi come rivoluzionario della radio. Tu dove sei? Su www.labruttacopiadibelenrodriguez.com? “.

Vladimir è dalla parte di Nathaly ed Helena! #Isola pic.twitter.com/ImBApnP6Ve — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2023

