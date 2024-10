Dopo aver chiuso con Lorenzo, in queste ore Helena Prestes ha voluto fare uno scherzo ai suoi compagni, affermando di aver visto passare sulla casa un aereo per lei e Spolverato. Non è mancata così la reazione di Shaila Gatta.

Lo scherzo di Helena Prestes

In queste ore ad attirare l’attenzione del pubblico del Grande Fratello è stato il triangolo nato tra Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I fan più fedeli del reality show sanno bene che proprio il modello è diviso tra l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e l’ex Velina di Striscia La Notizia. Tuttavia nel corso dell’ultima diretta del programma, proprio Helena, dopo aver assistito al riavvicinamento tra Lorenzo e Shaila, ha deciso di chiudere una volta per tutte con Spolverato, affermando di voler prendere le distanze da lui. Poco dopo però, nella notte, la gieffina è scoppiata in lacrime, facendo intendere di provare un reale interesse per il suo coinquilino.

Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web. Proprio la Prestes infatti ha fatto uno scherzo ai suoi compagni, affermando di aver visto passare sopra la casa del Grande Fratello un aereo con un messaggio per lei e Spolverato. La modella ha così dichiarato: “L’ho visto, era un messaggio per noi. Diceva: ‘Helena e Lorenzo love you'”.

Gran parte del gruppo è così corso in giardino per poter vedere il presunto aereo, ma a quel punto proprio Lorenzo, tra le risate, ha rivelato la verità e lo scherzo fatto da Helena Prestes. In molti hanno però notato la reazione di Shaila Gatta, che secondo qualcuno è apparsa infastidita dall’accaduto.

HELENA FA UNO SCHERZO CHE È PASSATO L’AEREO PER LEI E LORENZO, LA FACCIA DI SHAILA 🍿 #GrandeFratello pic.twitter.com/pUvKlcKBg5 — Patty ミ☆ (@PattyCastiello) October 1, 2024

Ma cosa accadrà dunque tra i tre gieffini del Grande Fratello? Lorenzo arriverà a una scelta definitiva? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni.