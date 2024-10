Ormai da mesi in molti hanno notato un evidente distacco tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. In queste ore così, dopo settimane di gossip, l’influencer ha rotto il silenzio ed è tornato a parlare del suo rapporto con la conduttrice.

Parla Tommaso Zorzi

Chi segue il mondo dello spettacolo sa bene che per anni c’è stata una grande amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. A un tratto però il rapporto tra i due si è incrinato e c’è dunque stato un lento allontanamento. Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5 però proprio il vincitore del reality show ha deciso di recuperare il legame con la conduttrice e così poco a poco Tommaso e Aurora si sono riavvicinati. Da quel momento i due si sono spesso mostrato sui social complici e affiatati, facendo intendere di essere tornati in ottimi rapporti.

Da qualche mese tuttavia in molti hanno notato che tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti è calato nuovamente il gelo, per motivi a oggi sconosciuti. Da tempo infatti l’influencer e la conduttrice non si fanno più vedere insieme e proprio la figlia di Michelle Hunziker ha lanciato alcune stoccate che non sono passate inosservate. Nelle ultime ore però a rompere per la prima volta il silenzio è stato anche Tommaso, che rispondendo alle domande dei fan su Instagram è tornato a parlare del suo rapporto con Aurora, affermando:

“Perché non ho mai risposto alle frecciatine che mi ha lanciato? Perché ho molto rispetto dei miei rapporti (presenti e passati) e non mi piace gettarli in pasto ai social. Non l’ho mai fatto. Nemmeno con i miei ex fidanzati. Non posso dire lo stesso per le controparti”.

Pare dunque che a oggi il rapporto tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti si sia nuovamente raffreddato. Al momento tuttavia i due non hanno mai rivelato le motivazioni dell’allontanamento e non è chiaro dunque cosa sia accaduto tra loro.