Hilary Duff e Matthew Koma si sono sposati: i dettagli delle nozze

1 Dopo l’annuncio nel periodo estivo, Hilary Duff e il compagno Matthew Koma si sono sposati

Finalmente il lieto evento per Hilary Duff e Matthew Koma è giunto. Ieri i due si sono sposati e sono ufficialmente diventati dunque marito e moglie e di seguito scopriremo i dettagli delle nozze.

Solo nel periodo di giugno la cantante ha raccontato di aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte del musicista 32enne. Un momento davvero emozionante come dichiarato dalla stessa a The Talk. Per sorprenderla Matthew ha portato la Duff a fare una passeggiata al parco, donando lei un libro con all’interno romantiche frasi d’amore e foto circa la loro storia. Ma non è tutto, perché lo stesso ha voluto fare le cose in grande, facendo trovare a Hilary il tanto desiderato anello, come rivelato da lei stessa:

“È stato tutto così meraviglioso e dolce. Mi sono voltata verso Matthew e l’ho trovato inginocchiato come nelle più classiche delle proposte. Solo che mi ha sorpresa ancora perché era molto emozionato e mi ha detto: ‘Ho dimenticato tutto quello che dovevo dirti. Ma sei la mia migliore amica, quindi già lo sai…’. E io gli ho solo sorriso e detto di Sì. È stato un momento bellissimo”.

Quella favola che tanto ha desiderato ora è diventata finalmente realtà. Hilary Duff e Matthew Koma si sono sposati e ora iniziano insieme una nuova fase della loro vita, a seguito della nascita della secondogenita.

Tra l’altro sono stati rivelati vari dettagli circa le nozze avvenute nella giornata di ieri, anche se la notizia è stata diffusa solo oggi. Andiamo a scoprire dunque qualcosa di più circa il matrimonio nelle prossime righe…