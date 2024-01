Holden ammette di avere un debole per Francesca Tocca, Todaro: “Prima o poi uscirai dalla scuola”

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Gennaio 2024

Amici 23

Nel corso del pomeridiano è stato fatto presente che a Holden piace Francesca Tocca. Per tale ragione Raimondo Todaro gli ha risposto con una battuta.

La battuta a Holden

Nella puntata di questo pomeriggio di Amici 23, anche grazie alla anticipazioni uscite alcuni giorni fa, sappiamo che Holden è stato protagonista di numerosi momenti importanti.

Prima di tutto ha potuto toccare con mano il suo primo Disco d’Oro per il brano “Dimmi che non è un addio“. Successivamente ha fatto emozionare tutti quanti con il nuovo inedito “Solo stasera“, in cui si parla di un amore finito per il bene di entrambi.

In seguito è stato anche al centro di un momento un po’ imbarazzante per lui. Il tutto ha avuto luogo durante la gara di ballo all’inizio della puntata. Poco dopo la performance infatti è stata la conduttrice a dire qualche parola, prima del giudizio dei giudici.

Maria De Filippi affermato che il giovane cantante ha una grande passione per i passi a due di Giovanni e Francesca Tocca. La conduttrice ha infatti lasciato intendere che l’allievo ha un debole per la ballerina professionista.

Ovviamente sono scoppiate risate in tutto lo studio perché chiunque ha potuto vedere Holden diventare rosso. Raimondo Todaro, inoltre, non ha potuto astenersi dal commentare e la sua reazione è stata quella di rispondere con una battuta: “Tanto prima o poi devi uscire, no?“. Come per dire che faranno i conti fuori non appena il suo percorso ad Amici 23 terminerà.

Si tratta chiaramente di una battuta che ha fatto ridere tutti quanti e non ha suscitato polveroni inutili. La puntata poi è proseguita tranquillamente con le altre esibizioni e litigi tra i vari professori. Se siete curiosi di rivedere l’appuntamento per intero potrete accedere alla piattaforma streaming WittyTV.