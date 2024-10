Laura Pausini sceglie ex concorrenti di Amici e X Factor per aprire i concerti del suo Winter Tour, in partenza il 4 novembre

In occasione della partenza del suo Winter Tour, che la porterà in giro in tutta Europa, Laura Pausini ha scelto ex concorrenti di Amici e X Factor per aprire i suoi concerti.

L’iniziativa di Laura Pausini

Dopo il successo dello scorso inverno, Laura Pausini sta finalmente per tornare in tour. A partire dal prossimo 4 novembre da Londra partirà infatti la nuova leg della tournée della cantante italiana più famosa al mondo, iniziata lo scorso 27 febbraio 2023 da New York. Fino al prossimo 31 dicembre così l’artista romagnola girerà l’Europa intera con una serie di attesissimi concerti, durante i quali verrano ripercorsi i suoi 30 anni di carriera. Tante le emozioni e le sorprese che attendono i fan e solo pochi giorni fa Laura ha annunciato una nuova iniziativa che sta già facendo discutere.

Con un post pubblicato sui suoi profili infatti la Pausini ha rivelato di aver scovato sui social alcuni interessanti artisti emergenti e di voler dare loro la possibilità di aprire i suoi show italiani. In questi giorni dunque la cantante ha iniziato a svelare chi saranno i cantanti che saliranno sul suo palco e alcuni di loro li conosciamo già molto bene.

Laura Pausini ha infatti scelto alcuni ex concorrenti di Amici e X Factor per aprire i suoi concerti. Di chi parliamo? Nientemeno che di Leonardo Lamacchia (che aprirà gli show del 15 e 16 novembre a Bari), di Valeria Mancini, in arte Guera (che aprirà i live di Roma del 18 e 19 novembre) e di Erio (che aprirà lo spettacolo del 21 novembre a Livorno).

Nei prossimi giorni Laura annuncerà gli altri artisti che saliranno sul palco per i restanti concerti del suo Winter Tour e non sono escluse altre sorprese. Nel mentre i biglietti per questi show stanno andando a ruba e di certo ne vedremo di belle.