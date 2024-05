Holden “fa tutto da solo”, ma quindi a che gli serve Amici?

NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Maggio 2024

Amici 23

Holden è senza dubbio uno degli allievi più completi di Amici 23: canta, scrive e produce. Ma quindi il talent show di Maria De Filippi gli serve per davvero?

Holden aveva davvero bisogno di Amici?

Era settembre 2023 quando Holden conquistava la maglia di Amici 23, ottenendo così un banco all’interno della scuola più ambita d’Italia. Fin dal primo momento gli occhi dell’intero pubblico, e non solo, si sono posati sul giovane cantautore romano, che ha attirato l’attenzione su di sé. Settimana dopo settimana Joseph ha saputo brillare, arrivando a conquistare non solo gli insegnanti, ma anche i giudici esterni, i produttori e le radio, che l’hanno riempito di complimenti, tessendo le sue lodi.

Sembrava dunque che il destino dell’allievo fosse già scritto nelle stelle e da mesi in molti lo considerano il vincitore di questa edizione. Ciò nonostante nelle ultime settimane pare che un po’ di quella magia si sia spezzata. Sui social infatti numerosi utenti hanno mosso durissime critiche a Joseph, che proprio in questi giorni è tornato al centro dell’attenzione.

In particolare nell’ultimo mese i fan del talent show hanno notato come Holden si letteralmente sparito dai daytime di Amici 23. A quel punto sono partite le più assurde teorie, fino a quando a spiegare il motivo dell’assenza del cantante è stata Maria De Filippi. La conduttrice ha svelato come Joseph stesse lavorando costantemente al suo primo EP, che vedrà la luce nelle prossime settimane. Ma non è finita qui. Pochi giorni fa Lorella Cuccarini ha inviato un guanto di sfida all’allievo di Zerbi, che si sarebbe dovuto sfidare con Mida in occasione della settima puntata del Serale.

Come abbiamo visto però il cantante, essendo impegnato con il suo disco non ha avuto modo di preparare il brano e così il punto è andato direttamente a Mida. In studio, e ovviamente anche sui social, è partito un acceso dibattito, durante il quale il giovane artista ha spiegato come, a differenza dei suoi compagni, lui sia coinvolto attivamente al 100% nella realizzazione del suo EP. Joseph infatti oltre a interpretare i brani, ha anche scritto i testi dei suoi pezzi, per poi arrivare anche a produrli.

Le accuse del web

A seguito di quanto accaduto numerosi utenti hanno iniziato a criticare Holden. In molti si sono anche chiesti: dato che il cantante “fa tutto da solo”, aveva davvero bisogno di partecipare ad Amici? Non tutti sanno infatti che Joseph ha già una carriera attiva da anni nel mondo della musica. Fin dall’adolescenza il giovane artista ha iniziato a scrivere brani e a produrre musica, arrivando a pubblicare diversi singoli. Nel 2021 è poi arrivato Prologo, il primo album ufficiale.

Col passare del tempo non sono mancati anche diversi live, ai quali hanno preso parte migliaia di fan. In più, come è già noto, Joseph si è anche esibito al fianco di Laura Pausini (moglie di suo padre Paolo Carta, ndr), in occasione del tour di stadi del 2016 della cantante romagnola.

Holden dunque scrive, canta e produce e di certo è uno degli artisti più interessanti degli ultimi anni. Ma quindi aveva davvero bisogna di partecipare ad Amici 23? Questa è la domanda che da giorni si pongono alcuni utenti. La risposta però potrebbe dividere il web. È innegabile che Joseph fosse già pronto al “mondo reale”. Tuttavia allo stesso tempo è impossibile non far notare come Amici, al giorno d’oggi, sia una grandissima e importantissima vetrina.

Non è la prima volta del resto che al talent show prendono parte artisti già avvezzi al mondo della musica. Basti pensare a Irama, che prima di entrare a far parte del programma e di vincerlo aveva già partecipato al Festival di Sanremo e aveva pubblicato un disco. E ancora possiamo ricordare Angelina Mango, che prima di Amici era già un nome noto nell’ambiente. Lo stesso Mida due anni fa era tra i protagonisti di Sanremo Giovani.

Oltre all’indiscussa visibilità, Amici è anche una scuola di vita, dove ci si confronta quotidianamente con altri artisti, ci si mette alla prova e si cresce. E forse è vero, Holden non aveva bisogno di partecipare al programma. Di certo però questa esperienza ha arricchito il suo bagaglio personale, permettendogli, così come a tutti gli altri allievi, di farsi conoscere ancora più a fondo dal grande pubblico.