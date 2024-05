Sarah si merita di vincere Amici, ma ecco perché non accadrà

NEWS

Debora Parigi | 6 Maggio 2024

Amici 23

Chi vincerà Amici 23? La vittoria meritata sarebbe per Sarah visto il suo percorso, ma quasi sicuramente non accadrà

A grande sopresa in semifinale ad Amici 23 è arrivata Sarah. L’allieva di Lorella Cuccarini ha iniziato la sua esperienza nel talent sicuramente più indietro rispetto ad altri, ma ha rappresentato il vero senso del programma. E così oggi ci troviamo di fronte alla nascita di una giovane pop-star che meriterebbe la vittoria. Ma purtroppo, quasi sicuramente, questo non accadrà. Ed è un vero peccato.

Il percorso crescente di Sarah ad Amici 23

Sarah è arrivata ad Amici 23 subito nella prima puntata dell’edizione aggiudicandosi un banco per volere di Lorella Cuccarini. Gli altri due professori, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli non erano entusiasti di lei, per loro era insufficiente. Nel corso del pomeridiano, Zerbi ha piano piano alzato i suoi voti vedendo un grande miglioramente costante giorno dopo giorno. La Pettinelli, invece, non ha mai cambiato idea su di lei, trovandola noiosa e con la voce nasale.

C’è da dire che la giovane cantante durante il pomerdiano non ha mai spiccato più di tanto, a volte ha anche ricevuto critiche sui suoi stessi inediti. Questo ha portato a pensare che, se fosse arrivata alla Serale, sarebbe stata tra i primi eliminati. La Cuccarini però ha sempre creduto in lei non solo dandole la maglia oro, ma lavorando sulla sua voce e la sua personalità per regalare performance sempre più di impatto.

E bisogna dire che Lorella ha avuto ragione perché al Serale Sarah è davvero esplosa dimostrando un’ottima voce e grande padronanza del palco. È riuscita a regalare al pubblico esibizioni di ogni tipo: da quelle più personali e interiori a quelle divertenti e anche sensuali senza mai cadere nella volgarità o nella goffaggine.

Battendo ai ballottaggi allievi come Lil Jolie (una delle favorite alla vittoria durante il pomeridiano), Sarah è l’essenza stessa di Amici. Sì è un talent, ma il programma di Maria De Filippi è prima di tutto una scuola. E lei dimostra come funzioni perfettamente questa scuola e come formi i talenti che hanno solo bisogno della chiave giusta per esplodere.

Sarah la vincitrice più giusta, ma non sarà così

Dopo tante puntate di Amici 23, Sarah è riuscita ad arrivare in semifinale dimostrando di essere uno degli elementi di punta della sua squadra. Da alcune puntate a questa parte, ha anche superato Mida nel gusto dei giudici, non arrivando quindi più al ballottaggio finale. Nella scorsa puntata anche la Pettinelli le ha fatto i complimenti.

Parlando di giudici, si è presa grandi applausi da loro ed è riuscita anche a battere nelle sfide allievi che sono sempre stati alti nelle classifiche durante il pomeridiano. La sua evoluzione crescente ci fa dire che dovrebbe essere Sarah la vincitrice di Amici 23. Ma purtroppo questo molto probabilmente non accadrà. E perché?

La prossima puntata di Amici 23 sarà la semifinale e vede ancora in gara oltre a Sarah, il compagno di squadra Mida e tutta la squadra Zerbi-Celentano: Marisol, Dustin, Holden e Petit. A quanto pare la finale sarà a cinque, quindi ci sarà un solo eliminato in semifinale. Per molti toccherà proprio a Sarah, ma non è detto. Nella sua squadra a rischiare è più Mida. Della squadra Zerbi-Celentano, invece, i due ballerini siamo sicuri che arriveranno in finale e tra i due cantanti quello forse “meno apprezzato” dai giudici è Holden.

Ma perché non accadrà allora la vittoria di Sarah? In finale a votare sarà solo il pubblico e molte delle preferenze andranno sicuramente a Petit. Se anche Holden arriverà in Finale, è probabile che proprio lui sarà il grande favorito con i voti degli spettatori. Non scordiamoci, inoltre, la possibilità di una finalissima di coppia come accadde per Amici 20 quindi con Petit e Marisol, amatissimi dal pubblico.

Non tutto è perduto per Sarah, perché nell’ultimo televoto fatto lei è risultata essere la preferita proprio sopra a Petit (anche se Holden non partecipava). Quindi il pubblico potrebbe sorprendere nell’ultima puntata del Serale. Tra l’altro, nella classifica degli ascolti, l’ultimo brano dell’allieva della Cuccarini, “Sexy Magica”, è il più ascoltato. E questo è un dato da non sottovalutare.